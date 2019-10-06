Кузнецов: «Порадовало, что не было безразличия»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара».

Вся атмосфера, которая была в связи с чередой неудач, повлияла на нас. Мы провалили начало встречи, а потом пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Проигрывая 0:2, постарались вытянуть игру, были близки, но мои замены пошли не на пользу команде. Хотел добавить свежести в атаке и додавить «Краснодар», но они не сработали. Хотелось большего от ребят — они должны большее показывать.

Не стал бы говорить о физическом состоянии игроков. Выходя на замену на 20-25 минут, человек должен рвать и метать. Он должен доказать, что имеет право играть в основном составе. Благодарю ребят, что смогли выправить игру. По заменам сделаем выводы. Не хотел бы видеть игроков, не отдающих себя на поле. Пауза пойдет на пользу в любом случае. Нужно все проанализировать и дождаться возвращения травмированных игроков.