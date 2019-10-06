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Кузнецов: «Порадовало, что не было безразличия»

сегодня, 21:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от «Краснодара».

Вся атмосфера, которая была в связи с чередой неудач, повлияла на нас. Мы провалили начало встречи, а потом пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Проигрывая 0:2, постарались вытянуть игру, были близки, но мои замены пошли не на пользу команде. Хотел добавить свежести в атаке и додавить «Краснодар», но они не сработали. Хотелось большего от ребят — они должны большее показывать.

Не стал бы говорить о физическом состоянии игроков. Выходя на замену на 20-25 минут, человек должен рвать и метать. Он должен доказать, что имеет право играть в основном составе. Благодарю ребят, что смогли выправить игру. По заменам сделаем выводы. Не хотел бы видеть игроков, не отдающих себя на поле. Пауза пойдет на пользу в любом случае. Нужно все проанализировать и дождаться возвращения травмированных игроков.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   17 / 1044
сегодня в 21:56
Ахахах! Подоили федуна на сотню миллионов, чтобы не было безразличия.
МКС
МКС
   113 / 1044
сегодня в 21:49
Он что собрался и дальше тренить

О небеса сожгите молниями сего гения
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1044
сегодня в 21:47
Недоговаривает, видно как Джано обиделса
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