Ребров: «Стыдно за поражение от „Краснодара“»

Голкипер «Спартака» поделился мнением от прошедшего матча с «Краснодаром» (2:0):

Обычно так всегда бывает, когда идёт серия каких-то поражений, случаются травмы. Да, сегодня не получилось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды.