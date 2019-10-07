Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением от прошедшего матча с «Краснодаром» (2:0):
Обычно так всегда бывает, когда идёт серия каких-то поражений, случаются травмы. Да, сегодня не получилось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды.
Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что будут сделаны выводы для исправления ситуации.
Вопрос, а на кой так нужно передёргивать и коверкать , и давать заголовок «Ребров: «Стыдно за поражение от „Краснодара“».
если тексте Реброва было сказано «Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись.»
Поражение и результат это два разных понятия и каждое несет свой контекст!
По мне, как вы озвучили заголовок— то это стёб!
Вопрос, а на кой так нужно передёргивать и коверкать , и давать заголовок «Ребров: «Стыдно за поражение от „Краснодара“».
если тексте Реброва было сказано «Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись.»
Поражение и результат это два разных понятия и каждое несет свой контекст!
По мне, как вы озвучили заголовок— то это стёб!
С чего вдруг стыдно то стало ??
С чего вдруг стыдно то стало ??