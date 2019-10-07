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Ребров: «Стыдно за поражение от „Краснодара“»

сегодня, 08:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением от прошедшего матча с «Краснодаром» (2:0):

Обычно так всегда бывает, когда идёт серия каких-то поражений, случаются травмы. Да, сегодня не получилось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что будут сделаны выводы для исправления ситуации.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
   112 / 1035
сегодня в 09:59
У Реброва какое-то нездоровое кокетство. В том, что Спартак проиграл Краснодару, нет ничего стыдного, в принципе. У Спартака спад и отсутствие гл. тренера. Так что ничего стыдного и особенного выжили поражении нет. А вот феречные сливы Браге или Оренбургу, вот это позор, да. Несмотря на внутренние проблемы, Спартак не должен был проигрывать этим командам.
mihaluch
mihaluch
   142 / 1035
сегодня в 09:54
Только сейчас для Спартака начинается чемпионат - борьба за выживание.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   33 / 1035
сегодня в 09:49
Ув. Егор Стрельцов, кой является автором этой новости на соккере!
Вопрос, а на кой так нужно передёргивать и коверкать , и давать заголовок «Ребров: «Стыдно за поражение от „Краснодара“».
если тексте Реброва было сказано «Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись.»
Поражение и результат это два разных понятия и каждое несет свой контекст!
По мне, как вы озвучили заголовок— то это стёб!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   116 / 1035
сегодня в 09:43
Это ещё легко отделались. Не сьавь быки обороты отхватили бы еще парочку :)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   53 / 1035
сегодня в 09:35
Как бы 100 летие Спартака с таким руководством не встретить в пердиве.
Romkurch
Romkurch
   587 / 1035
сегодня в 09:14
Уже все привыкли, что свиньи проигрывают всем подряд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   37 / 1035
сегодня в 09:13
Где он был то последние полтора месяца ??
С чего вдруг стыдно то стало ??
КЭТиК
КЭТиК
   218 / 1035
сегодня в 08:57
Дно уже рядом.
Strikers188
Strikers188
   174 / 1035
сегодня в 08:53
по логике соккера, такую новость надо скрыть под троллинг, ведь когда так пишут пользователи, с их комментами именно так и случается.
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