Сборная России в полном составе готовится к матчу с шотландцами

сегодня, 13:04

Сборная России в полном составе готовится к отборочному матчу Евро-2020 против команды Шотландии.

В конце сентября главный тренер сборной России огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к ближайшим матчам. Позднее вместо получивших повреждения («Локомотив»), («Спартак») и («Локомотив») в сборную были вызваны («Крылья Советов»), («Локомотив») и («Рубин»).

Встреча с шотландцами состоится 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России сыграет с киприотами на выезде.