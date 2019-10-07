Сборная России в полном составе готовится к матчу с шотландцами

Сборная России в полном составе готовится к отборочному матчу Евро-2020 против команды Шотландии.
В конце сентября главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к ближайшим матчам. Позднее вместо получивших повреждения Федора Смолова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Рифата Жемалетдинова («Локомотив») в сборную были вызваны Александр Соболев («Крылья Советов»), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»).
Встреча с шотландцами состоится 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России сыграет с киприотами на выезде.