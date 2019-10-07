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Сборная России в полном составе готовится к матчу с шотландцами

сегодня, 13:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Сборная России в полном составе готовится к отборочному матчу Евро-2020 против команды Шотландии.

В конце сентября главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к ближайшим матчам. Позднее вместо получивших повреждения Федора Смолова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Рифата Жемалетдинова («Локомотив») в сборную были вызваны Александр Соболев («Крылья Советов»), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»).  

Встреча с шотландцами состоится 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России сыграет с киприотами на выезде.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 1028
сегодня в 13:16
Сборная пусть себе готовится,а вы пока сходите на УЕФА.ком. и перепишите таблицу РПЛ.Я думаю,учитывая большие противоречия в изложении действительного положения команд после 12 тура разными сайтами,это наиболее точная.Там "Спартак" на 12 месте.
ter17
ter17
сегодня в 13:12
Все правильно
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