Де Лигт рассказал о жизненном уроке, который он получил в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт рассказал о главном жизненном уроке, который он усвоил в туринском клубе.
Самый важный урок, который я усвоил в «Юве», заключается в том, что вам нужна уверенность в себе. Сперва я был озабочен тем, что я допускаю ошибки. Но вы должны ошибаться.
После игры в ЛЧ против «Атлетико» я призвал себя к спокойствию. Я захотел снова играть с уверенностью в собственные силы. Может быть, что-то пойдет не так, но я точно знаю, что я стал лучше, чем был прежде. С тех пор я начинаю расти и совершенствоваться.
Ранее де Лигт развеял слухи о том, что у него есть лишний вес.