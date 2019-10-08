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Де Лигт рассказал о жизненном уроке, который он получил в «Ювентусе»

сегодня, 10:13

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт рассказал о главном жизненном уроке, который он усвоил в туринском клубе. 

Самый важный урок, который я усвоил в «Юве», заключается в том, что вам нужна уверенность в себе. Сперва я был озабочен тем, что я допускаю ошибки. Но вы должны ошибаться. 

После игры в ЛЧ против «Атлетико» я призвал себя к спокойствию. Я захотел снова играть с уверенностью в собственные силы. Может быть, что-то пойдет не так, но я точно знаю, что я стал лучше, чем был прежде. С тех пор я начинаю расти и совершенствоваться. 

Ранее де Лигт развеял слухи о том, что у него есть лишний вес.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1003
сегодня в 10:33
Уроки надо извлекать каждый день после каждого матча.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   37 / 1003
сегодня в 10:21
За 35 его Барса думаю может забрать...
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