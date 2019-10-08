Де Лигт рассказал о жизненном уроке, который он получил в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» рассказал о главном жизненном уроке, который он усвоил в туринском клубе.

Самый важный урок, который я усвоил в «Юве», заключается в том, что вам нужна уверенность в себе. Сперва я был озабочен тем, что я допускаю ошибки. Но вы должны ошибаться.