Мусаев: «Паника и крики - это не про Галицкого»

Старший тренер «Краснодара» похвалил владельца клуба Сергея Галицкого.

Я бы не сказал, что мы отошли от фирменного стиля — забили-то в РПЛ больше всех. Мяч контролируем чуть меньше, чем раньше, но по-прежнему нацелены на атаку. Хотя какие-то механизмы в игре по объективным причинам утрачены. Надо перетерпеть, набирать максимум очков. Сыгранность будет добавляться с каждым матчем, плюс начнут поправляться травмированные. Президент к происходящему относится с пониманием. Поведение Сергея Николаевича в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого.

Честно, не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого! Все взвешенно, спокойно.

Что же может разозлить Сергея Николаевича? Например, когда эксперты на ТВ постоянно твердят о том, что нашим футболистам нужно поскорее уезжать за границу. В этом году российский чемпионат стал более открытым, много голов, ярких матчей, куча команд борется за медали. Но вместо того, чтобы развивать наш продукт, говорить о его плюсах, мы без конца концентрируемся на минусах, да еще призываем к отъезду на Запад сильнейших игроков.