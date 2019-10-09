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Мусаев: «Паника и крики - это не про Галицкого»

сегодня, 00:18

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил владельца клуба Сергея Галицкого.

Я бы не сказал, что мы отошли от фирменного стиля — забили-то в РПЛ больше всех. Мяч контролируем чуть меньше, чем раньше, но по-прежнему нацелены на атаку. Хотя какие-то механизмы в игре по объективным причинам утрачены. Надо перетерпеть, набирать максимум очков. Сыгранность будет добавляться с каждым матчем, плюс начнут поправляться травмированные. Президент к происходящему относится с пониманием. Поведение Сергея Николаевича в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого.

Честно, не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого! Все взвешенно, спокойно.

Что же может разозлить Сергея Николаевича? Например, когда эксперты на ТВ постоянно твердят о том, что нашим футболистам нужно поскорее уезжать за границу. В этом году российский чемпионат стал более открытым, много голов, ярких матчей, куча команд борется за медали. Но вместо того, чтобы развивать наш продукт, говорить о его плюсах, мы без конца концентрируемся на минусах, да еще призываем к отъезду на Запад сильнейших игроков.

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25процентный клоун
25процентный клоун
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сегодня в 00:29
Быки сильно сдали в игре, но хоть понимают причины.
Этот сезон точно провален у них, дно еще не пробито
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