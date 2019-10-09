ГлавнаяНовости

Кержаков о своей юности: «Сидели с насваем и сплевывали в цветы»

сегодня, 09:08

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о своей юности в школе олимпийского резерва. 

Была УОР№2, школа олимпийского резерва, недалеко от станции метро «Ладожская». Я туда переехал в 12 лет. Я был самым младшим, и меня не трогали. Любили и оберегали. Сидишь в комнате – и с ноги выбивается дверь. Говорят: «На Ладожскую за сгущенкой съезди».  И парни решали, кто поедет. Либо за насваем. Чтобы ты понимал – у нас была телевизионная комната, на подоконниках цветы. И после первого сентября, недели через три, все цветы завяли – потому, что все сидели с насваем и сплевывали в цветы. И вот, ребята выбивали дверь ногой и говорили: «За насваем съезди». Я эту фигню не пробовал и никому не советую – вонь такая. И ребята вечером ездили с Ладожской на Звездную за насваем. Возвращались обратно, а утром тренировка. 

Ранее Александр рассказывал о том, сколько сейчас зарабатывает на посту наставника юношеской сборной России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «На Васютина претендовали клубы Бундеслиги»
Сегодня, 08:52 Комментарии0
Соболев выложил фото в футболке сборной России
Вчера, 18:19 ФотоКомментарии15
11 известных футболистов, не игравших за сборную России
Вчера, 13:13Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии31
Первый тренер Соболева - про вызов форварда в сборную: «Всегда рад за Сашу»
Вчера, 12:00 Комментарии1
М. Кержаков: «Лунев не заслуживает такого давления»
07 октября Комментарии41
Директор «Чертаново»: «Умяров и Глушенков достойны играть в Премьер-Лиге»
07 октября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kella
kella
сегодня в 09:39
Че за дурь?
красавчик серж
красавчик серж
   213 / 986
сегодня в 09:33
Очень интересная футбольная новость(.
В Главные новости надо определить.
cska plus
cska plus
   16 / 986
сегодня в 09:28
Не знал, что насвая в Питере было модно употреблять.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 986
сегодня в 09:27
О как .
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 986
сегодня в 09:15
Кокорин выбивает дверь раздевалки : за чифиром сгоняйте кто нить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100