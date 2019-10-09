Кержаков о своей юности: «Сидели с насваем и сплевывали в цветы»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России рассказал о своей юности в школе олимпийского резерва.

Была УОР№2, школа олимпийского резерва, недалеко от станции метро «Ладожская». Я туда переехал в 12 лет. Я был самым младшим, и меня не трогали. Любили и оберегали. Сидишь в комнате – и с ноги выбивается дверь. Говорят: «На Ладожскую за сгущенкой съезди». И парни решали, кто поедет. Либо за насваем. Чтобы ты понимал – у нас была телевизионная комната, на подоконниках цветы. И после первого сентября, недели через три, все цветы завяли – потому, что все сидели с насваем и сплевывали в цветы. И вот, ребята выбивали дверь ногой и говорили: «За насваем съезди». Я эту фигню не пробовал и никому не советую – вонь такая. И ребята вечером ездили с Ладожской на Звездную за насваем. Возвращались обратно, а утром тренировка.