Алдонин: «Мы предъявили иск к МВД. Кто-то должен нести ответственность»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сообщил, что им был подан иск к МВД. Напомним, Алдонин и другие экс-футболисты национальной команды были вкладчиками банка «Замоскворецкий», у которого отобрали лицензию. Многие люди остались без денег. Ранее Дмитрий Хохлов потребовал у МВД компенсацию за бездействие.
Слушается наше дело о том, что дело забыто и заволокичено. Соответственно, из-за этого мы предъявили иск к МВД. Потому что было явно нарушено правило следствия и это все кажется не аргументированным.
Были вложены деньги, они пропали и были похищены, соответственно было возбуждено уголовное дело. На мой взгляд, никто ничем не занимался.
Безусловно, если делом занимается МВД, то мы намерены взыскать сумму. Кто-то же должен нести ответственность за это.
Что касается карьеры Алдонина, то на данный момент он выступает в любительском клубе ЦДКА.