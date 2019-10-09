Алдонин: «Мы предъявили иск к МВД. Кто-то должен нести ответственность»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России сообщил, что им был подан иск к МВД . Напомним, Алдонин и другие экс-футболисты национальной команды были вкладчиками банка «Замоскворецкий», у которого отобрали лицензию. Многие люди остались без денег. Ранее Дмитрий Хохлов потребовал у МВД компенсацию за бездействие.

Слушается наше дело о том, что дело забыто и заволокичено. Соответственно, из-за этого мы предъявили иск к МВД . Потому что было явно нарушено правило следствия и это все кажется не аргументированным.

Были вложены деньги, они пропали и были похищены, соответственно было возбуждено уголовное дело. На мой взгляд, никто ничем не занимался.