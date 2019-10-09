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Кларк: «Сейчас вся Россия болеет за вашу сборную»

09 октября 2019, 22:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк одобрил слова форварда национальной команды России Артёма Дзюбы, который был удивлён отношением шотландских журналистов к своей сборной.

Мы только что говорили об этом, и мне рассказали о его словах. Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках. У вас была такая же ситуация, но вам удалось её переломить, и теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое и вернуть доверие болельщиков.

Я был здесь на финале Лиги чемпионов в 2008 году вместе с «Челси», тогда поле было отличное. Тут, конечно, всё изменилось, но качество поля оставляет желать лучшего.

Безусловно, очки важны для нас, но мы должны показать и отличную игру. Если будет хорошая игра, то и очки придут.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Kurt Bekelman
   5 / 797
10 октября в 11:05
синтетика была лучше для него шоле?
Он видел, привезённое натуральное рулонное поле из Голландии, которое на этот финал ЛЧ раскатали кусками, а после игры тут же выкинули и начали реконструкцию. Местами эти куски вспучивались под шипами футболистов. ОН не мог видеть синтетику.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 06:53
А что не так с полем?
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 05:06
про качество поля правильно перевели ?
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
10 октября в 04:18
Самый дорогой стадион мира как никак.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   74 / 797
09 октября в 23:50
синтетика была лучше для него шоле?
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
09 октября в 23:15
В 2008-м застелили одноразовое поле рулонное, насколько я помню и на отличное оно точно не тянуло. В тот день вся Москва была затянута чёрными тучами.
dino-hsv
dino-hsv
   76 / 797
09 октября в 22:48
"но качество поля оставляет желать лучшего" - че там на луже? все плохо или зря ноет?
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