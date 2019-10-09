Кларк: «Сейчас вся Россия болеет за вашу сборную»

Наставник сборной Шотландии одобрил слова форварда национальной команды России , который был удивлён отношением шотландских журналистов к своей сборной.

Мы только что говорили об этом, и мне рассказали о его словах. Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках. У вас была такая же ситуация, но вам удалось её переломить, и теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое и вернуть доверие болельщиков.

Я был здесь на финале Лиги чемпионов в 2008 году вместе с «Челси», тогда поле было отличное. Тут, конечно, всё изменилось, но качество поля оставляет желать лучшего.

Безусловно, очки важны для нас, но мы должны показать и отличную игру. Если будет хорошая игра, то и очки придут.