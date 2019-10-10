Дюков: «Мы бы приветствовали „Нижний Новгород“ в РПЛ»

10 октября 2019, 11:20

Президент РФС Александр Дюков считает, что «Нижний Новгород» можно будет скоро увидеть в Премьер-Лиге.

Для попадания в РПЛ нужно занять первое или второе место, либо пройти стыковые матчи. Мы бы приветствовали «Нижний Новгород» в Премьер-лиге. Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой, нижегородцы любят футбол.



Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Премьер-лиге.

В 16-ти турах ФНЛ «Нижний Новгород» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Также недавно Дюков сказал, что судейство в России нуждается в изменениях.