Дюков: «Мы бы приветствовали „Нижний Новгород“ в РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков считает, что «Нижний Новгород» можно будет скоро увидеть в Премьер-Лиге.
Для попадания в РПЛ нужно занять первое или второе место, либо пройти стыковые матчи. Мы бы приветствовали «Нижний Новгород» в Премьер-лиге. Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой, нижегородцы любят футбол.
Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Премьер-лиге.
В 16-ти турах ФНЛ «Нижний Новгород» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Также недавно Дюков сказал, что судейство в России нуждается в изменениях.
Ну, конечно, "любят"! В среднем на 7000 зевак "любят" там футбол. Чего только не скажешь ради оправдания абсолютно бесполезного в Нижнем 45-тысячника.
Ну, конечно, "любят"! В среднем на 7000 зевак "любят" там футбол. Чего только не скажешь ради оправдания абсолютно бесполезного в Нижнем 45-тысячника.