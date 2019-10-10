ГлавнаяНовости

Дюков: «Мы бы приветствовали „Нижний Новгород“ в РПЛ»

10 октября 2019, 11:20

Президент РФС Александр Дюков считает, что «Нижний Новгород» можно будет скоро увидеть в Премьер-Лиге.

Для попадания в РПЛ нужно занять первое или второе место, либо пройти стыковые матчи. Мы бы приветствовали «Нижний Новгород» в Премьер-лиге. Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой, нижегородцы любят футбол.

Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Премьер-лиге.

В 16-ти турах ФНЛ «Нижний Новгород» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Также недавно Дюков сказал, что судейство в России нуждается в изменениях.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии17
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии7
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 20:26
Придется срочно расширить РПЛ до 26-ти команд.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 12:55
Как Краснодар затащите в Премьерку.
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 12:43
"...нижегородцы любят футбол..."

Ну, конечно, "любят"! В среднем на 7000 зевак "любят" там футбол. Чего только не скажешь ради оправдания абсолютно бесполезного в Нижнем 45-тысячника.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 12:40
После таких слов поддержки даже домашнее поражение от Енисея в предыдущем туре не кажется крахом.
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 11:33
Это ещё один АРГУМЕНТ, что спортивный принцип приказал долго жить!
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 11:25
К чему это Дюк?
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   91 / 797
10 октября в 11:23
В НН тренера нет хорошего.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100