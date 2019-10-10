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Ковтун: «Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть»

10 октября 2019, 11:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун считает, что футболистам национальной команды нельзя уступать Шотландии в мелких единоборствах для победы в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

В прошлой игре наша сборная доминировала, хотя первые минуты остались за шотландцами. Но затем по ходу матча все перестроилось, и было видно, что сборная наша превосходит шотландцев и по голевым моментам, и по мастерству, хозяева не показали своего уровня. Второй матч будет складываться по-другому, теперь соперники знают друг друга, к тому же наша сборная понимает огромное значение сегодняшнего матча. Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть.

Но надо помнить, что на первый план у них выходит настрой, характер, мы лучше играем в плане мастерства. Нам нельзя уступать в мелких единоборствах, они определят наш успех.

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cska plus
cska plus
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10 октября в 11:51
Нельзя недооценивать соперника.
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