Ковтун: «Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть»

Бывший футболист сборной России считает, что футболистам национальной команды нельзя уступать Шотландии в мелких единоборствах для победы в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

В прошлой игре наша сборная доминировала, хотя первые минуты остались за шотландцами. Но затем по ходу матча все перестроилось, и было видно, что сборная наша превосходит шотландцев и по голевым моментам, и по мастерству, хозяева не показали своего уровня. Второй матч будет складываться по-другому, теперь соперники знают друг друга, к тому же наша сборная понимает огромное значение сегодняшнего матча. Шотландцам надо превзойти себя, чтобы выиграть.

Но надо помнить, что на первый план у них выходит настрой, характер, мы лучше играем в плане мастерства. Нам нельзя уступать в мелких единоборствах, они определят наш успех.