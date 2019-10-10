«Проваливается все, к чему ты прикасаешься». Уткин атаковал Канделаки

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Мы тут с Тиной Канделаки языками зацепились на днях, причем по моей инициативе. Обратите внимание, что у каждого есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия — Украина. А у Тины — нет, потому что ее это совсем не интересовало. А ведь нам уже к 50 годам, мы — ровесники. А ей об этом совершенно нечего вспомнить, потому что тогда совсем не интересовало! По клубам девушка танцевала — и хорошо, так и надо проводить молодость.



Просто по-другому, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли — и до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания «Апостол»? Ты за миллиард ее продала, куда она провалилась спустя год после того как ты перестала ею заниматься со своими друзьями? Провалилась. И все проваливается, к чему ты прикасаешься.



Вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились коллеги с «российского» канала и все это объединилось в одно, уже близок к провалу. Посмотри, сколько народу от тебя ушло. И посмотри, насколько они все успешны и счастливы. Только ты одна там еще сидишь. Давно уже ничем не занимаешься. Ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей! Только один подчиненный — и тот секретарь. И в YouTube ты пробовала начать проект — и нихрена у тебя не вышло. И ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в «качалке», а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и не умеешь до сих пор.



Лучшие от тебя разбежались, даже просто соседствовать с тобой — уже зашквар. А те, кто остался, сидят без интересных проектов.