«Проваливается все, к чему ты прикасаешься». Уткин атаковал Канделаки

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Мы тут с Тиной Канделаки языками зацепились на днях, причем по моей инициативе. Обратите внимание, что у каждого есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия — Украина. А у Тины — нет, потому что ее это совсем не интересовало. А ведь нам уже к 50 годам, мы — ровесники. А ей об этом совершенно нечего вспомнить, потому что тогда совсем не интересовало! По клубам девушка танцевала — и хорошо, так и надо проводить молодость.
Просто по-другому, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли — и до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания «Апостол»? Ты за миллиард ее продала, куда она провалилась спустя год после того как ты перестала ею заниматься со своими друзьями? Провалилась. И все проваливается, к чему ты прикасаешься.
Вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились коллеги с «российского» канала и все это объединилось в одно, уже близок к провалу. Посмотри, сколько народу от тебя ушло. И посмотри, насколько они все успешны и счастливы. Только ты одна там еще сидишь. Давно уже ничем не занимаешься. Ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей! Только один подчиненный — и тот секретарь. И в YouTube ты пробовала начать проект — и нихрена у тебя не вышло. И ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в «качалке», а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и не умеешь до сих пор.
Лучшие от тебя разбежались, даже просто соседствовать с тобой — уже зашквар. А те, кто остался, сидят без интересных проектов.
Ранее Уткин критически высказался о комментаторе Черданцеве.
Да во всём прав, чего не коснись.
Канделаки это зашквар ТВ.
Да во всём прав, чего не коснись.
Канделаки это зашквар ТВ.
ПУСТЬ ВЕРНУТ НАШ ФУТБОЛ НА БЕСПЛАТНЫЙ КАНАЛ, А ЗАРУБЕЖНЫЙ НА ПЛАТНЫЙ.
ПУСТЬ ВЕРНУТ НАШ ФУТБОЛ НА БЕСПЛАТНЫЙ КАНАЛ, А ЗАРУБЕЖНЫЙ НА ПЛАТНЫЙ.