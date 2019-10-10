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«Проваливается все, к чему ты прикасаешься». Уткин атаковал Канделаки

10 октября 2019, 11:08

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Мы тут с Тиной Канделаки языками зацепились на днях, причем по моей инициативе. Обратите внимание, что у каждого есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия — Украина. А у Тины — нет, потому что ее это совсем не интересовало. А ведь нам уже к 50 годам, мы — ровесники. А ей об этом совершенно нечего вспомнить, потому что тогда совсем не интересовало! По клубам девушка танцевала — и хорошо, так и надо проводить молодость. 

Просто по-другому, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли — и до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания «Апостол»? Ты за миллиард ее продала, куда она провалилась спустя год после того как ты перестала ею заниматься со своими друзьями? Провалилась. И все проваливается, к чему ты прикасаешься. 

Вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились коллеги с «российского» канала и все это объединилось в одно, уже близок к провалу. Посмотри, сколько народу от тебя ушло. И посмотри, насколько они все успешны и счастливы. Только ты одна там еще сидишь. Давно уже ничем не занимаешься. Ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей! Только один подчиненный — и тот секретарь. И в YouTube ты пробовала начать проект — и нихрена у тебя не вышло. И ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в «качалке», а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и не умеешь до сих пор. 

Лучшие от тебя разбежались, даже просто соседствовать с тобой — уже зашквар. А те, кто остался, сидят без интересных проектов.

 Ранее Уткин критически высказался о комментаторе Черданцеве

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Олег Борткевич
   52 / 797
11 октября в 15:35
Его в отличим от Канделаки можно послушать
Давид Караев
Давид Караев
   757 / 797
11 октября в 06:12
А я бы ей вдул..
hamster1979
hamster1979 ответил Чист
   313 / 797
11 октября в 05:36
тебе главное внешность или дела -ну любуйся тогда на Кендалаки с Губернивым
И какие жу него дела ? нажраться в эфире? Хайпануть? оскандалиться? Уткин - Малахов в футболе - только и слышишь от него всякую чушь - ничем не подкрепленное критиканство да 41ы про когонибудь, зашкаливающее ЧСВ и понты. Уткин - для недалеких, слушать его реально противно...ему в Дом-2 ведущим.
mortid
mortid
   335 / 797
11 октября в 05:14
Ха-ха-ха, получается все, кто на матч тв, зашкварные. Тогда и те кто в качестве гостей-экспертов автоматом :D
Владимир Немченков
Владимир Немченков
   436 / 797
11 октября в 00:54
васёк,успокоился бы уже,а то как то не солидно вроде мужик,а брюзжишь хуже бабы..
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   277 / 797
11 октября в 00:20
Уткин считает себя одним из лучших? Ну как брюзга и сплетник, может быть.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   297 / 797
10 октября в 22:43
Интесные про неё истории Стас Садальский рассказывал, а вон куда забралась маленькая грузинская 71а которую могли за карточный долг кому попало на ночь оставить. Такие вот дела.
mordvin60
mordvin60
10 октября в 22:42
Брюзга
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответил Ruslan3132
   787 / 797
10 октября в 22:34
прошлогодний косяк с ЛА Лигой на НТВ+ надолго останется за Тиной.
А этого года с АПЛ, не её косяк?
Ruslan3132
Ruslan3132
   173 / 797
10 октября в 22:27
прошлогодний косяк с ЛА Лигой на НТВ+ надолго останется за Тиной.
OLESOCC
OLESOCC ответил dzvinka
   195 / 797
10 октября в 21:59
так ей плевать на твой футбол и тебя , утка, она бабло пришла пилить себе)))
Предлагаю убрать Каньделяку и иже с ней. Вернуть Уткина, Стогниенко ...
РуссоТуристо
РуссоТуристо
   465 / 797
10 октября в 21:51
по моему оба друг друга стоят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 21:43
Крепко они схлестнулись...
Некакойшенко
Некакойшенко
   197 / 797
10 октября в 21:42
А где он не прав ?
Да во всём прав, чего не коснись.
Канделаки это зашквар ТВ.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 797
10 октября в 21:42
можно подумать что Тина управляет каналом она делает то что скажут сверху
dzvinka
dzvinka
   109 / 797
10 октября в 21:41
так ей плевать на твой футбол и тебя , утка, она бабло пришла пилить себе)))
Garrincha58
Garrincha58 ответил Заполярный
   141 / 797
10 октября в 21:40
УТКИН ПРАВ. ПУСТЬ ВЕРНУТ НАШ ФУТБОЛ НА БЕСПЛАТНЫЙ КАНАЛ, А ЗАРУБЕЖНЫЙ НА ПЛАТНЫЙ.
а где на бесплатном зарубежный футбол один два матча и те не супер матчи
anzhi1
anzhi1
   777 / 797
10 октября в 21:28
А ведь возможно он прав. Больше ни кого не было чтоль назначить генеральным, кроме Канделаки
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
10 октября в 21:02
Возможно он и прав,но как-то не по мужски...Хотя какой он мужик...
Заполярный
Заполярный
   365 / 797
10 октября в 20:58
УТКИН ПРАВ.
ПУСТЬ ВЕРНУТ НАШ ФУТБОЛ НА БЕСПЛАТНЫЙ КАНАЛ, А ЗАРУБЕЖНЫЙ НА ПЛАТНЫЙ.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   367 / 797
10 октября в 20:42
Чисто из женской солидарности..., мог бы Уткин и помягче сказать:)
Apsny
Apsny
   150 / 797
10 октября в 20:42
Тупая она, просто кто-то за ней стоит и все.
valt134
valt134
   140 / 797
10 октября в 20:12
Канделаки и спорт (футбол в частности) вещи вообще диаметрально противоположные. Это гнойник на теле Российского футбола, который пора удалять.
dok66
dok66
   293 / 797
10 октября в 20:08
У Васи желчи хоть отбавляй , но здесь он прав
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
10 октября в 19:50
Народ стебается по полной))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
10 октября в 19:47
Если бы я продал свою компанию за лярд - я бы на Красной площади без штанов степ станцевал бы ! Вот только сумма слишком фантастическая. Но Тина - просто умница, деляга ого-го ! А Вася - просто толстый брюзгливый алкаш-неудачник.
Шуnя771
Шуnя771 ответил RIR68
   38 / 797
10 октября в 19:47
все проваливается, к чему ты прикасаешься. -------------------------------------------------------------- это нормально,когда женщина берёт руками и заправляет в ... (куда захочет)))))
Однако шалунишка Вы батенька!))
Против_всех
Против_всех
   167 / 797
10 октября в 19:46
Васян пнул тяжелым кованным ботинком по мятой грузинской пилотке))
Против_всех
Против_всех ответил Зафод Библброкс
   167 / 797
10 октября в 19:44
Судя по всему и в ее ротовую полость всё проваливалось
MaxRnD
MaxRnD
   266 / 797
10 октября в 19:36
Поединок Жабы с Гадюкой
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