Миланский тупик и генуэзское дно

сегодня, 20:00

«Соккер.ру» рассказывает о двух тренерских отставках в Серии А.

Практически одновременно сразу два тренера итальянского чемпионата услышали любимую фразу Дональда Трампа - «Вы уволены». Сначала получил расчёт тренер «Самдории» Эусебио ди Франческо, а через несколько часов лишился своего поста наставник «Милана» Марко Джампаоло. Об этом будет официально объявлено в самое ближайшее время.

Оба специалиста возглавили свои клубы летом. Но на своих постах они продержались менее двух месяцев. Весь кредит доверия был исчерпан стремительно. «Сампа» проиграла шесть встреч из семи и застряла на последнем месте. У «Милана» девять очков и тринадцатое место. Джампаоло не хотел уходить со своего поста, хотел биться и вывести «россонери» из кризиса. Но руководство было иного мнения - скоро футболистам будет представлен новый тренер Стефано Пиоли. Ди Франческо уже было всё равно. Он смиренно принял решение совета директоров.

Эти два события связаны. Прошлым летом Джампаоло успешно трудился в Генуе на протяжении трёх лет, но затем согласился на уговоры «Милана» и отправился на «Сан-Сиро». Он пришел на смену Дженнаро Гаттузо. Мог бы и остаться, но видимо посчитал, что готов командовать великим клубом. «Сампдория» тоже клуб не маленький, но «Милан» круче. Вероятно, что этот аргумент сработал - 52-летний тренер покинул Геную. Джампаоло ранее не имел отношения к миланцам, но кого это останавливало.

Однако «Милан» оказался сложнее, чем думал бывший тренер «Сампдории». Укомплектованный клуб (только летом куплено игроков почти на 100 миллионов евро) повёл себя как необъезженный конь, который сбросил наездника и умчался вдаль. И не факт, что Пиоли сумеет его догнать и взнуздать. Нельзя сказать, что Пиоли более именит, чем предшественник. Никаких чудес этот тренер не добился. Были локальные успехи с «Болоньей» и «Лацио», сезончик в «Интере» и наполненное противоречиями время во Флоренции. Вероятно, что Лучано Спаллетти был бы более правильным выбором. Но его приглашение сочли моветоном. Разговорами ограничилось потенциальное приглашение Андрея Шевченко. Скорее всего, это был PR -ход. Какой смысл Андрею бросать сборную Украины, стоящую одной ногой в финальной стадии Евро-2020 ради поиска выхода из тупика?

Теперь посмотрим, что из этого получится. От Пиоли главное сейчас даже не собрать футболистов в одну команду, а остановить процесс их деградации. В последнее время красно-чёрные футболки примерили многие футболисты. И что толку? Не прибавил никто. Можно наблюдать только движение в обратном направлении.

Поможет ли эта мера «Милану»? Если честно, то есть сомнения. Но надо было что-то делать - клуб решился на меры. Возможно, паллиативные. Также стало известно, что ведутся разговоры об очередной продаже клуба. Если она состоится, то за ней последует капитальный ремонт. Вот только стоило ли снимать Дженнаро Гаттузо? При нём было, как минимум, не хуже.

Провал Джампаоло в Милане больно ударил и по «Сампдории». Бывший клуб Марко вдруг повалился на бок и стал проигрывать всем подряд. Генуэзцы продали Денниса Прата и Йоахима Андерсена, но это не повод так падать. В строю большинство лидеров «блучеркьяти». В атаке по-прежнему играют нестареющий Фабио Квальярелла и Маноло Габбьядини, укрепил среднюю линию бывший зенитовец Эмилиано Ригони. В воротах трудится Эмиль Аудеро, который может стать постоянным игроком сборной Италии. А игра отсутствует. Рухнуло всё после ухода Джампаоло. Факт в том, что бывший тренер «Ромы» не справился с управлением. «Сампдорию» надо спасть, мы её теряем. Вот только кто займётся реанимационными мероприятиями? В прессе уже мелькнула фамилия Гаттузо. Круг может замкнуться. Но всё же самым разумным ходом генуэзцев было бы возвращение блудного Джампаоло. Тот землю грызть будет, стараясь устранить последствия своей отлучки в Милан.

Джампаоло знает своих игроков, умеет их настраивать. От него никто не будет требовать подвигов, вытащить бы «Сампу» со дна. Дальше действовать будет кто-то другой. Или сам Марко. Сейчас это неважно. Назначение Гаттузо, чей тренерский дар ограничивается умением мотивировать, рискованно. Можно так упасть, что чёрта с два поднимешься. Даже такой харизматичный специалист не поднимет.

В зоне вылета с «Сампдорией» соседствует её сосед по городу и стадиону «Дженоа». Положение «грифонов» немногим лучше. «Сампа» просто застряла внизу, а второй генуэзский клуб постепенно погрузился. Причём шансы выплыть не самые большие. Состав «Дженоа» не столь силён. В прошлом году «грифоны» продали «Милану» своего лучшего бомбардира Кшиштофа Пёнтека, который в бытность генуэзцем забивал в каждом матче. На новом месте поляк продолжил забивать, но уже не столь часто. А потом как-то потух. Пёнтек нынешний и прошлогодний - два разных футболиста.

В прошлом сезоне «Дженоа» пережила две смены тренеров, но только после прихода Чезаре Пранделли наступила некая стабильность. Но генуэзцы не стали продлевать контракт с именитым специалистом, а пригласили 66-летнего Андреа Андреацолли, который запомнился по работе в «Эмполи». Вытащил команду в Серию А, ушёл, вернулся и не удержал. Теперь пытается удержать «Дженоа», но и удержаться сам. Ибо в списке потенциальных отставников Андреацолли стоит первым. Эусебио ди Франческо и Марко Джампаоло уже ушли.