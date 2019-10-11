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Юран: «Давно не видел шотландцев в таком удручающем состоянии»

11 октября 2019, 20:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал победу над Шотландией.

Наша сборная — молодцы, но я давно не видел шотландцев в таком удручающем состоянии. У них и клубы были хорошие, и против их сборной я играл. Но такой сборной я ещё не видел. Но они выходили вчера, что-то пытались. Наша сборная подтверждает, что против команды слабее мы можем играть не «еле-еле душа в теле», а уверенно побеждать. 

Надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы. Дисциплина есть, все хотят и стараются – это заслуга Черчесова и тренерского штаба. Самое главное, что нет каких-то проблем – кальянов, шампанского, когда федерация деньги не платит. А сейчас всё успокоилось. Появляются молодые парни, есть выбор. А то одно время вообще не знали, кого ставить. Надеюсь, всё пойдёт по нарастающей. 

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galem72
galem72
   66 / 797
12 октября в 12:04
Да ладно! Это просто зюба с черчесом "топарят". А по факту да, слишком слабые соперники попались в группе у РФ. Проверить силушку можно только с Красными Дьяволами.
амурец
амурец
   52 / 797
12 октября в 07:23
Пусть и шотландцы играли плохо, но наши то молодцы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
12 октября в 04:52
Жаль что в 92-м с Шотландией играл Юран, а не Дзюба.
Чист
Чист ответил Locomotive Breath
   288 / 797
11 октября в 23:45
Надо было спросить у них:" Вы шотландцы?"
а по вашему значит наши плохо играли - это шотландцы плохо играли -а почему вы не скажете что россияне до того хорошо играли что не дали шотландцам ни шанца
Чист
Чист
   288 / 797
11 октября в 23:41
Это просто на фоне игры наших они выглядили так а как наши нормально отыграли то и увидели их класс -а уровень их как был таким и остался -просто надо канстатировать что наши на голову лучше сыграли
Сп62
Сп62 ответил ДАША Д
   59 / 797
11 октября в 21:34
А где взять новьё?
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
11 октября в 21:27
Хлам, а не сборная.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   158 / 797
11 октября в 21:08
Надо было спросить у них:" Вы шотландцы?"
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