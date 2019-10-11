Канделаки - об оговорке про Азмуна: «Имела в виду Оздоева»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку об иранском нападающем «Зенита» , которого она назвала игроком сборной России.

Дорогие спортивные СМИ , которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту», один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту.