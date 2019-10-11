Канделаки - об оговорке про Азмуна: «Имела в виду Оздоева»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку об иранском нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне, которого она назвала игроком сборной России.
Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту», один футболист питерского клуба вытеснил другого.
Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту.
неужели нашелся такой дурак?
неужели нашелся такой дурак?
то перепутала, теперь еще и роман с Оздоевым выйдет в сми
то перепутала, теперь еще и роман с Оздоевым выйдет в сми
Группа татар обратилась в ВС СССР с просьбой отменить унижающую татар пословицу
"Незваный гость хуже татарина". Верховный Совет постановил изъять из употребления поговорку "Незваный гость хуже татарина".
Вместо неё вводится поговорка "Незваный гость лучше татарина."...
Полная "кабзда" короче...
Группа татар обратилась в ВС СССР с просьбой отменить унижающую татар пословицу
"Незваный гость хуже татарина". Верховный Совет постановил изъять из употребления поговорку "Незваный гость хуже татарина".
Вместо неё вводится поговорка "Незваный гость лучше татарина."...
Полная "кабзда" короче...