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Канделаки - об оговорке про Азмуна: «Имела в виду Оздоева»

11 октября 2019, 16:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку об иранском нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне, которого она назвала игроком сборной России.

Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всем известной любви моего мужа к «Зениту», один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту.

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Все комментарии
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   298 / 797
12 октября в 18:31
она замужем?
неужели нашелся такой дурак?
Tiger15
Tiger15
   408 / 797
11 октября в 22:36
Дура дурой!!!!
RIR68
RIR68
   218 / 797
11 октября в 22:28
опять оговорилась. не переписывалась, а перепихивалась)))
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
11 октября в 21:51
Про влияние алкогольных паров, она имела ввиду Васю Уткина? Эт так решила зацепить его и прикрыть свой тупизм?
serh62
serh62
   262 / 797
11 октября в 20:27
дура дурой....
wingback
wingback
   135 / 797
11 октября в 18:12
Ну, на морду-то они одинаковые. Всех троих имею ввиду...
MaxRnD
MaxRnD
   242 / 797
11 октября в 18:07
Убогая же
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
   267 / 797
11 октября в 17:24
Вот времена пошли,неси всякую чушь,а потом можно отмазаться,мол во всем старина Фрейд виноват)))
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 17:15
А назовём-ка мы Черчесова Гвардиолой !
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил Октябрь 1917
   51 / 797
11 октября в 17:14
Зато внимание к себе привлекла.
Внимания и без этого хватает, такое внимание Канделаки ни к чему. Показала свой уровень, теперь оправдывается.
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 17:14
да здравствуют оговорки - надёжнейший способ привлечения внимания к спорту !
RamonCSKA
RamonCSKA
   157 / 797
11 октября в 17:09
а муж то знает что лна переписывается с Оздоевым???
то перепутала, теперь еще и роман с Оздоевым выйдет в сми
Армейская душа
Армейская душа
   98 / 797
11 октября в 16:36
Зачем вы переписку этих двух далёких от футбола людей тут приводите? Оно кому-то интересно?
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
11 октября в 16:34
Овца
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 797
11 октября в 16:24
Зато внимание к себе привлекла.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 16:24
Получается, что васёк отчасти прав.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
11 октября в 16:23
Это уже напомнило бородатый анекдот:

Группа татар обратилась в ВС СССР с просьбой отменить унижающую татар пословицу

"Незваный гость хуже татарина". Верховный Совет постановил изъять из употребления поговорку "Незваный гость хуже татарина".

Вместо неё вводится поговорка "Незваный гость лучше татарина."...

Полная "кабзда" короче...
Palex
Palex ответил Jeca1111
   496 / 797
11 октября в 16:22
В точку.
Jeca1111
Jeca1111
   594 / 797
11 октября в 16:17
Дура дурой и останешьшя)))))
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