ГлавнаяНовости

Газзаев: «Россия имела полное преимущество в игре с Шотландией»

11 октября 2019, 19:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о разгромной победе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией.

Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество, владела игровым пространством, игра была практически в одни ворота. Хотя моментов было не так много в первом тайме, но это связано с тем, что в первый час игры шотландцы образцово и аккуратно вели оборонительные действия всей командой, пройти было трудно. Но после того, как они пропустили первый гол, у них появились зоны, а наши игроки здорово распоряжались мячом, использовали ситуации. После этого почти каждая наша атака приводила к опасным ситуациям. Прекрасная игра нашей сборной, поздравляю её с этим. Надеюсь, с Кипром сборная официально снимет все вопросы о выходе на турнир.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии16
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии3
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии1
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
11 октября в 21:14
Переиграли шотландцев.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100