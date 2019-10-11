Газзаев: «Россия имела полное преимущество в игре с Шотландией»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о разгромной победе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией.

Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество, владела игровым пространством, игра была практически в одни ворота. Хотя моментов было не так много в первом тайме, но это связано с тем, что в первый час игры шотландцы образцово и аккуратно вели оборонительные действия всей командой, пройти было трудно. Но после того, как они пропустили первый гол, у них появились зоны, а наши игроки здорово распоряжались мячом, использовали ситуации. После этого почти каждая наша атака приводила к опасным ситуациям. Прекрасная игра нашей сборной, поздравляю её с этим. Надеюсь, с Кипром сборная официально снимет все вопросы о выходе на турнир.