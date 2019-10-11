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Хохлов об общем фонде финансирования: «Всегда нужно менять что-то»

11 октября 2019, 20:31

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал идею создания фонда финансирования футбольных клубов:

Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь.

Напомним, что Хохлов сам подал в отставку с поста наставника «Динамо».

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Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
12 октября в 13:24
Я уверен что в РФС уже задумались о создании такого фонда раз президент намекнул все под козырёк к выполнению
Garrincha58
Garrincha58
   140 / 797
12 октября в 13:22
полная бредятина давай те тогда везде введём уравниловку пусть аллигархи поделятся своим барышом с нищим нашим народом,почему президент не говорит об таком фонде
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