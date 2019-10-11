Хохлов об общем фонде финансирования: «Всегда нужно менять что-то»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал идею создания фонда финансирования футбольных клубов:

Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь.