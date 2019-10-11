Докампо: «РПЛ сильнее УПЛ»

Главный тренер «Рубина» , который ранее работал в «Динамо» из Киева, сравнил российский и украинский чемпионаты:

Уровень РПЛ выше. Большая ли разница? Да, на Украине денег по сравнению с Россией не так много — имею в виду именно сам чемпионат. В России есть «Локомотив», ЦСКА , «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и другие сильные команды. А там — «Шахтер» и «Динамо».

На Украине очень талантливая молодежь, недавно сборная U-20 стала чемпионом мира. Но то, где они дальше будут играть, в какой лиге, определяет их переход в большой футбол. В России легионеры и чемпионат высокого уровня — получается, условия для развития молодых игроков здесь качественнее.