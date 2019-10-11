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Докампо: «РПЛ сильнее УПЛ»

11 октября 2019, 19:23

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, который ранее работал в «Динамо» из Киева, сравнил российский и украинский чемпионаты:

Уровень РПЛ выше. Большая ли разница? Да, на Украине денег по сравнению с Россией не так много — имею в виду именно сам чемпионат. В России есть «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и другие сильные команды. А там — «Шахтер» и «Динамо».

На Украине очень талантливая молодежь, недавно сборная U-20 стала чемпионом мира. Но то, где они дальше будут играть, в какой лиге, определяет их переход в большой футбол. В России легионеры и чемпионат высокого уровня — получается, условия для развития молодых игроков здесь качественнее.

В последней игре казанцы обыграли «Тамбов».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
11 октября в 22:33
    tuman960
    tuman960 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       333 / 797
    11 октября в 20:44
    Та да, знатно ДК дрючило свиней в лиге чемпионов, так вот же и юбилей был трагического матча Филимонова.
    дрючти их дальше,мне на нероссийскую команду плевать!!!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       67 / 797
    11 октября в 20:19
    Два слабых чемпионата. Надеюсь, голландцы обгонят и тех, и других в рейтинге коэффицентов
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    11 октября в 20:18
    Однозначно.
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    11 октября в 20:16
    Это и ежу понятно, сравнил детдом с государством.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       311 / 797
    11 октября в 19:37
    Чуть слезу не пустил от умиления, теперь есть чем гордиться.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил tuman960
       122 / 797
    11 октября в 19:32
    сравнил х.. с пальцем))))
    Та да, знатно ДК дрючило свиней в лиге чемпионов, так вот же и юбилей был трагического матча Филимонова.
    tuman960
    tuman960
       333 / 797
    11 октября в 19:29
    сравнил х.. с пальцем))))
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