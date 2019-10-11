Обляков: «Набабкин - душа команды»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопросы про команду:
Кто больше всех заводит команду? Виктор Ганчаренко заводит. Игорь Акинфеев тоже старается какую-то мысль свою доставить до нас.
Часто ли мне «пихают»? Да нет, это рабочий подсказ. «Пихача» особо нет никакого. Душа компании — это Кирилл Набабкин. Он душа любой компании. Всегда шутит, пытается какие-то слова найти. Когда бежим или тяжело, он старается эмоционально взбодрить.
Конечно, надо мной шутят. Бывает, не без того. Может, из-за того, что у меня лицо кругловатое, Набабкин иногда называет меня Колобком или как-то так. Но я не обижаюсь.
Ранее стало известно о том, как в стане «армейцев» дела с травмами.
когда взрослеть начнём? или всегда будем считать себя самыми молодыми и перспективными? мл, одни вопросы((((((
когда взрослеть начнём? или всегда будем считать себя самыми молодыми и перспективными? мл, одни вопросы((((((
Наигрывает? Так это делается на тренировках. Словом, к Ване вопросов больше, чем ответов. Вот такие дела, Колобок.
Наигрывает? Так это делается на тренировках. Словом, к Ване вопросов больше, чем ответов. Вот такие дела, Колобок.