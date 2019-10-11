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Обляков: «Набабкин - душа команды»

11 октября 2019, 18:02

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопросы про команду:

Кто больше всех заводит команду? Виктор Ганчаренко заводит. Игорь Акинфеев тоже старается какую-то мысль свою доставить до нас.

Часто ли мне «пихают»? Да нет, это рабочий подсказ. «Пихача» особо нет никакого. Душа компании — это Кирилл Набабкин. Он душа любой компании. Всегда шутит, пытается какие-то слова найти. Когда бежим или тяжело, он старается эмоционально взбодрить.

Конечно, надо мной шутят. Бывает, не без того. Может, из-за того, что у меня лицо кругловатое, Набабкин иногда называет меня Колобком или как-то так. Но я не обижаюсь.

Ранее стало известно о том, как в стане «армейцев» дела с травмами.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   218 / 797
11 октября в 22:41
эй, шутники. играть когда начнём? меня ещё раньше поразило, что Набабкина назвали легендой. легендой чего? лавки?

когда взрослеть начнём? или всегда будем считать себя самыми молодыми и перспективными? мл, одни вопросы((((((
tims
tims
   520 / 797
11 октября в 20:25
Глаза - зеркало души... Набабкин со своим пронзительным взором и свою душу демонстрирует, а больше - в самую глубину чужой заглядывает. Эвон как раскусил Облякова, определил, что он - колобок... Но если Набабкин - душа команды, то ВасинД - её член. Со всеми вытекающими... И не вздумайте меня банить. Я констатировал факт, а уж как вы поняли мои слова - это ваша проблема...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
11 октября в 20:15
Что то Ваня в ЦСКА не ахти какой, а ВМГ его регулярно ставит в основу. Почему?
Наигрывает? Так это делается на тренировках. Словом, к Ване вопросов больше, чем ответов. Вот такие дела, Колобок.
Юрниекс
Юрниекс
   205 / 797
11 октября в 19:43
Остановился в развитии..Мало тебе пихают...
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 19:31
вот все про него негативно пишут, а он часто оказывается в сборной тура по версии разных изданий. почему интересно.
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
11 октября в 18:38
Колобок - тормоз комады
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   76 / 797
11 октября в 18:24
Обляков - проблема команды
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 18:08
Облик круглый поэтому Обляков.
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