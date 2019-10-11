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Украина уверенно обыграла Литву

11 октября 2019, 23:40
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 0Логотип футбольный клуб ЛитваЛитваМатч завершен

Сборная Украины обыграла команду Литвы в матче седьмого тура отборочного раунда Евро-2020. Украинцы занимают первое место в турнирной таблице группы B (16 очков). Сборная Литвы идет последней (1 очко).

Украина - Литва 2:0 (1:0)
Голы: Малиновский 29, Малиновский 58

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук 73), Ярмоленко (Цыганков 64), Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка 59), Мораес
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичус, Гирдваинис, Андрушкявичус (Шимкус 62), Воробьевас, Зулпа, Вербицкас, Новиковас, Лаукжемис (Матулевичюс 77), Голубикас (Ласицкас 73)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.

Предупреждения: Новиковас 54, Степаненко 55, Зулпа 57

Отметим, что первая встреча этих команд в нынешнем отборочном турнире тоже завершилась победой Украины.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
12 октября в 12:17
С победой соседей!
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
12 октября в 10:10
Украину с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
12 октября в 07:23
Тут хохлы молодцы!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   477 / 797
12 октября в 05:55
даже без игроков из крыма справились)
dimagas1
dimagas1 ответил vitya valdes
   86 / 797
11 октября в 23:53
Да вышли Вряд-ли проиграют сербам 0:6, даже при возможном поражении от Португалии
Ну как сказать,теоретически там 00.1% есть что не проходим))
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил vitya valdes
   523 / 797
11 октября в 23:50
Да вышли Вряд-ли проиграют сербам 0:6, даже при возможном поражении от Португалии
все говорят о 0-6, но теоретически сербов может устроить и победа 5-0.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   523 / 797
11 октября в 23:49
Должно случиться чудо теперь, что бы мы не вышли на евро. А вот за первое место придётся попотеть. Надо обыгрывать португалов в Киеве, либо скатать с ними в ничейку и на выезде грохнуть сербов.
vitya valdes
vitya valdes ответил dimagas1
   399 / 797
11 октября в 23:48
Да вышли
Вряд-ли проиграют сербам 0:6, даже при возможном поражении от Португалии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   113 / 797
11 октября в 23:44
Молодцы)
Мои поздравления болельщикам.
Надеюсь выйдут с первого места
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
11 октября в 23:41
Почти вышли на Евро,хлопнуть португелов и хорошо)))
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