Украина уверенно обыграла Литву

Сборная Украины обыграла команду Литвы в матче седьмого тура отборочного раунда Евро-2020. Украинцы занимают первое место в турнирной таблице группы B (16 очков). Сборная Литвы идет последней (1 очко).
Украина - Литва 2:0 (1:0)
Голы: Малиновский 29, Малиновский 58
Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук 73), Ярмоленко (Цыганков 64), Зинченко, Малиновский, Марлос (Коноплянка 59), Мораес
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичус, Гирдваинис, Андрушкявичус (Шимкус 62), Воробьевас, Зулпа, Вербицкас, Новиковас, Лаукжемис (Матулевичюс 77), Голубикас (Ласицкас 73)
Главный тренер: Урбонас Вальдас.
Предупреждения: Новиковас 54, Степаненко 55, Зулпа 57
Отметим, что первая встреча этих команд в нынешнем отборочном турнире тоже завершилась победой Украины.
Вряд-ли проиграют сербам 0:6, даже при возможном поражении от Португалии
Вряд-ли проиграют сербам 0:6, даже при возможном поражении от Португалии
Мои поздравления болельщикам.
Надеюсь выйдут с первого места
Мои поздравления болельщикам.
Надеюсь выйдут с первого места