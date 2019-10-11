Португалия разгромила Люксембург, Роналду забил гол

Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Португалия - Люксембург 3:0 (1:0)
Голы: Бернарду Силва 16, Криштиану Роналду 65, Гонсалу Гедеш 89
Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Моутинью (Рубен Невеш 90), Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш 77), Криштиану Роналду, Жоау Фелиш (Мариу 88)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, Тилль (Бенси 88), Бонерт (Синани 46), Баррейро Мартинс, Тилль, Родригес, Турпель (Да Мота 59)
Главный тренер: Хольц Люк.
Предупреждения: Баррейро Мартинс 9, Родригес 72
В параллельном матче Франция одержала минимальную победу над Исландией.
Но у него кубок Европы есть,а у Месси кубка Америки нет!
И знаешь что я скажу,да Месси лучше чем Роналду и давай это закончим,меня достала эта бесполезная полемика!
Но у него кубок Европы есть,а у Месси кубка Америки нет!
И знаешь что я скажу,да Месси лучше чем Роналду и давай это закончим,меня достала эта бесполезная полемика!
и да, даже это единственное евро, как оказалось, далеко не его заслуга.
и да, даже это единственное евро, как оказалось, далеко не его заслуга.
Просто факт: Аргентина без Месси 17 титулов -Аргентина с Месси 0 титулов
Португалия без Роналду 0 титулов-Португалия с Роналду 2 титула!
А всё остальное притянуто за уши и фаны Месси это понимают но никогда с этим не согласятся и я их не осуждаю,за мной тоже водится такой грех,я считаю Зидана лучшим футболистом в истории но как тренер он меня начал разочаровывать но я до этого момента эту тему не поднимал,просто верю в Зидана как и прежде!
Просто факт: Аргентина без Месси 17 титулов -Аргентина с Месси 0 титулов
Португалия без Роналду 0 титулов-Португалия с Роналду 2 титула!
А всё остальное притянуто за уши и фаны Месси это понимают но никогда с этим не согласятся и я их не осуждаю,за мной тоже водится такой грех,я считаю Зидана лучшим футболистом в истории но как тренер он меня начал разочаровывать но я до этого момента эту тему не поднимал,просто верю в Зидана как и прежде!
ну и еще раз, идет постоянная перетасовка состава, а игроки должны притираться и сыгрываться, также тренера меняются, как перчатки. но, конечно же, это не влияет на результат. во всем месси виноват)
это андорры можно в 6-ом насиловать по 10-0, не сравнивай)
ну и еще раз, идет постоянная перетасовка состава, а игроки должны притираться и сыгрываться, также тренера меняются, как перчатки. но, конечно же, это не влияет на результат. во всем месси виноват)
это андорры можно в 6-ом насиловать по 10-0, не сравнивай)
по каким именам аргентина лучше? в атаке да, а по остальным линиям в полной опе. 2014 была самая топовая сборная и почти выиграли чм. все на этом. не надо прибедняться. у роналду очень хорошая сборная, в которой играют игроки мс, милана, валенсии, баварии. далеко не мальчики для битья.
по каким именам аргентина лучше? в атаке да, а по остальным линиям в полной опе. 2014 была самая топовая сборная и почти выиграли чм. все на этом. не надо прибедняться. у роналду очень хорошая сборная, в которой играют игроки мс, милана, валенсии, баварии. далеко не мальчики для битья.
Значит если у Месси в сборной похуже то и у Роналду должно быть так же?
Тебе не кажется что это уж очень с натяжкой?
И по каким это обьективным причинам,ведь сборная Аргентины на порядок (по именам) сильнее Португалии!
Значит если у Месси в сборной похуже то и у Роналду должно быть так же?
Тебе не кажется что это уж очень с натяжкой?
И по каким это обьективным причинам,ведь сборная Аргентины на порядок (по именам) сильнее Португалии!
По твоему это у Барселоны больше чемпионств и международных титулов?
По твоему это у Барселоны больше чемпионств и международных титулов?
И я вкурсе что у Месси больше титулов но половина из них это кубки и суперкубки Испании,да и здесь речь шла именно о сборных!
И я вкурсе что у Месси больше титулов но половина из них это кубки и суперкубки Испании,да и здесь речь шла именно о сборных!
Это уже классика!
Это уже классика!
и еще раз задаю вопрос, где был роналду, когда так нужен был гол в полуфинале чм 2006, в 1.8 2010 с испанией, про 2014 даже вспоминать стыдно. в 2018 с уругваем хотя бы гол? не надо было что ли? ответишь или нет на это? я тебе лишь хочу показать, что и роналду не сможет выдавать, как по заказу. особенно, если соперник выходит сверхмотивированный и организованный. как атлетико в двух финалах.
месси на уровень ниже, просто смешно и жалко одновременно)) месси выдает шедевры, что по голам, что по гп. достаточно вспомнить чм 2014, ка 2016. отбор на чм. вы сознательно занижаете его значимость. про мадрид тоже смешно. когда тебе партнеры за матч выдают по 5-6 ювелирнейших моментов, тут грех не клепать. в коснтруктиве этих атак он никак не участвует. с него только можно ждать откат назад и накат под удар, что часто становится гп. комментаторы текут постоянно, если видят что-то неординарное, тут вообще не показатель, их субъективное мнение. я тебе могу напомнить, как комментаторы текли после 1.2 лч с реалом от месси и в 2015 с баварией. и что?
ну а про сопли, как он там на бровке тащил в финале евро, даже слушать не хочется. рекламный ход для зевак и его поклонников. тащат люди на поле. а скачками на бровке голы не забьешь. эдер явно не из-за его причитаний забил.
и еще раз задаю вопрос, где был роналду, когда так нужен был гол в полуфинале чм 2006, в 1.8 2010 с испанией, про 2014 даже вспоминать стыдно. в 2018 с уругваем хотя бы гол? не надо было что ли? ответишь или нет на это? я тебе лишь хочу показать, что и роналду не сможет выдавать, как по заказу. особенно, если соперник выходит сверхмотивированный и организованный. как атлетико в двух финалах.
месси на уровень ниже, просто смешно и жалко одновременно)) месси выдает шедевры, что по голам, что по гп. достаточно вспомнить чм 2014, ка 2016. отбор на чм. вы сознательно занижаете его значимость. про мадрид тоже смешно. когда тебе партнеры за матч выдают по 5-6 ювелирнейших моментов, тут грех не клепать. в коснтруктиве этих атак он никак не участвует. с него только можно ждать откат назад и накат под удар, что часто становится гп. комментаторы текут постоянно, если видят что-то неординарное, тут вообще не показатель, их субъективное мнение. я тебе могу напомнить, как комментаторы текли после 1.2 лч с реалом от месси и в 2015 с баварией. и что?
ну а про сопли, как он там на бровке тащил в финале евро, даже слушать не хочется. рекламный ход для зевак и его поклонников. тащат люди на поле. а скачками на бровке голы не забьешь. эдер явно не из-за его причитаний забил.