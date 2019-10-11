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Португалия разгромила Люксембург, Роналду забил гол

11 октября 2019, 23:37
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Португалия - Люксембург 3:0 (1:0)
Голы: Бернарду Силва 16, Криштиану Роналду 65, Гонсалу Гедеш 89

Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Моутинью (Рубен Невеш 90), Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш 77), Криштиану Роналду, Жоау Фелиш (Мариу 88)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Жерсон, Карлсон, Тилль (Бенси 88), Бонерт (Синани 46), Баррейро Мартинс, Тилль, Родригес, Турпель (Да Мота 59)
Главный тренер: Хольц Люк.

Предупреждения: Баррейро Мартинс 9, Родригес 72

В параллельном матче Франция одержала минимальную победу над Исландией.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Doping87
   114 / 797
вчера в 10:43
Как раз таки вся команда играет на Кристину, он никогда с мячом не начинал атаки с центра поля, 99%времени торчит в штрафной в ожидании мяча. Играл за МЮ который был успешен и без него, играл за реал у которых больше всех ЛЧ и внутренних титулов, а сейчас за Юве за ведущий клуб страны. И ты думаешь окажись на его месте Лео он бы не выиграл все то, что выиграл криш?)) Португалец как пятая нога, и без него клубы выигрывали титулы, даже сборная без него выиграла евро, Нани забил столько же сколько и он, Куарежма, Эдер победный, а из группы они вышли с третьего места, потому что был новый формат, и ещё пенальти не забил Кристина с кем уже не помню, команда заняла 3 место, не будь нового формата они бы домой уехали.
Agamaga
Agamaga ответил eleven LC
   114 / 797
вчера в 10:35
Ты сам понял че сказал? Внимательно читай ещё раз. Португалец играл за первые клубы страны, которые и без него выигрывали чемпионат и ЛЧ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
вчера в 09:28
Неужели забил Роналду? Не верю..
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   321 / 797
12 октября в 22:14
Да не его,не его!
Но у него кубок Европы есть,а у Месси кубка Америки нет!
И знаешь что я скажу,да Месси лучше чем Роналду и давай это закончим,меня достала эта бесполезная полемика!
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   367 / 797
12 октября в 22:09
это твоё мнение и я с ним не согласен,но переубеждать я не буду! Просто факт: Аргентина без Месси 17 титулов -Аргентина с Месси 0 титулов Португалия без Роналду 0 титулов-Португалия с Роналду 2 титула! А всё остальное притянуто за уши и фаны Месси это понимают но никогда с этим не согласятся и я их не осуждаю,за мной тоже водится такой грех,я считаю Зидана лучшим футболистом в истории но как тренер он меня начал разочаровывать но я до этого момента эту тему не поднимал,просто верю в Зидана как и прежде!
твоя стата притянута за уши)) это вообще ни о чем не говорит, понимаешь хоть это?)) два титула у португалии, это какие?)) не уж-то товарищеский кубок наций?)) тогда у месси олимпиада. которая куда важнее.

и да, даже это единственное евро, как оказалось, далеко не его заслуга.
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   321 / 797
12 октября в 20:04
это твоё мнение и я с ним не согласен,но переубеждать я не буду!
Просто факт: Аргентина без Месси 17 титулов -Аргентина с Месси 0 титулов
Португалия без Роналду 0 титулов-Португалия с Роналду 2 титула!
А всё остальное притянуто за уши и фаны Месси это понимают но никогда с этим не согласятся и я их не осуждаю,за мной тоже водится такой грех,я считаю Зидана лучшим футболистом в истории но как тренер он меня начал разочаровывать но я до этого момента эту тему не поднимал,просто верю в Зидана как и прежде!
alexfor
alexfor ответил Doping87
   367 / 797
12 октября в 18:23
Ну конечно, в сборной Аргентины нет ничего нет топ состава для побед,нет этого, нет того. Просто плохому танцору что-то мешает... Такое ощущение что ты написал про сборную России 5 летноей давности.
о дааа, такие топы собрались, особенно в средней линии и обороне, что все усилия атаки сливают в унитаз)) ага)
ну и еще раз, идет постоянная перетасовка состава, а игроки должны притираться и сыгрываться, также тренера меняются, как перчатки. но, конечно же, это не влияет на результат. во всем месси виноват)
это андорры можно в 6-ом насиловать по 10-0, не сравнивай)
Doping87
Doping87 ответил alexfor
   268 / 797
12 октября в 18:21
Ну конечно, в сборной Аргентины нет ничего нет топ состава для побед,нет этого, нет того. Просто плохому танцору что-то мешает... Такое ощущение что ты написал про сборную России 5 летноей давности.
AMaaa_777
AMaaa_777
   480 / 797
12 октября в 18:18
Что за заголовок такой, это же не сборная Франции?
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   367 / 797
12 октября в 18:16
"Железная" логика конечно! Значит если у Месси в сборной похуже то и у Роналду должно быть так же? Тебе не кажется что это уж очень с натяжкой? И по каким это обьективным причинам,ведь сборная Аргентины на порядок (по именам) сильнее Португалии!
не должно быть, а так и есть. я же сказал, мусорные покеры полупрофессионалам отбрось и увидишь довольно скромную стату. ничего роналду не показывает в сборной. что в реале тычки с метра, что в португалии, но заметно меньше.
по каким именам аргентина лучше? в атаке да, а по остальным линиям в полной опе. 2014 была самая топовая сборная и почти выиграли чм. все на этом. не надо прибедняться. у роналду очень хорошая сборная, в которой играют игроки мс, милана, валенсии, баварии. далеко не мальчики для битья.
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   321 / 797
12 октября в 18:11
"Железная" логика конечно!
Значит если у Месси в сборной похуже то и у Роналду должно быть так же?
Тебе не кажется что это уж очень с натяжкой?
И по каким это обьективным причинам,ведь сборная Аргентины на порядок (по именам) сильнее Португалии!
alexfor
alexfor ответил Doping87
   367 / 797
12 октября в 18:00
Да ну ты брось. Месси кроме как в Барсе нигде не заиграл бы. Ему там мяч 10 человек таскает к штрафной вот он и забивает регулярно. В сборной такого нет, и нет супер результативного Мески.
а в аргентине нет результативности, потому что нет тренера, нет построенной игры, нет постоянных партнеров. состав часто тасуется.
alexfor
alexfor ответил Doping87
   367 / 797
12 октября в 17:58
Да ну ты брось. Месси кроме как в Барсе нигде не заиграл бы. Ему там мяч 10 человек таскает к штрафной вот он и забивает регулярно. В сборной такого нет, и нет супер результативного Мески.
такую дичь пишешь))месси не только лучший бомбардир барсы, но и лучший асситент. месси мяч таскают)) ну да, к подступам штрафной, откуда он забивает часто)) мяч в штрафную таскают как раз роналде)
Doping87
Doping87 ответил Agamaga
   268 / 797
12 октября в 17:56
Да ну ты брось. Месси кроме как в Барсе нигде не заиграл бы. Ему там мяч 10 человек таскает к штрафной вот он и забивает регулярно. В сборной такого нет, и нет супер результативного Мески.
eleven LC
eleven LC ответил Agamaga
   321 / 797
12 октября в 17:48
Второй клуб стрраны?
По твоему это у Барселоны больше чемпионств и международных титулов?
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   367 / 797
12 октября в 17:43
Я честно говоря не пойму зачем этот не нужный спор,ты ведь прекрасно понимаешь что сборная для Месси это другая сторона его карьеры,он и сам не раз говорил что его главная места выиграть наконкц чтонибудь со сборной!
я понимаю то, что месси, может, и не играет так в сборной, как в барсе, по объективным причинам, но и роналду не показывает там футбол, как в реале. столько замыканий там нет. то есть они есть, но ширпотребу. и кубок евро никак не говорит о том, что роналду показывает топовую игру. есть еще 10 игроков на поле, которые делают погоду.
Agamaga
Agamaga ответил eleven LC
   114 / 797
12 октября в 17:41
У португальца послужной список состоит исключительно из ЛЧ? Туда тоже входит кубки и суперкубки Англии, Испании, Италии. Кто-то скажет, да и сам он говорит, что у него с разными клубами есть титулы, на его месте и Месси бы тоже самое имел бы. Играя за самые ведущие клубы легко собирать кубки. Он не играл за второй клуб страны, МЮ, Реал и Ювентус выигрывали и без него, у них самое большое количество титулов внутри страны. Так что пора прекращать эти разговоры, что он успешен везде, потому что они были успешнее и без него.
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   321 / 797
12 октября в 17:40
Я честно говоря не пойму зачем этот не нужный спор,ты ведь прекрасно понимаешь что сборная для Месси это другая сторона его карьеры,он и сам не раз говорил что его главная места выиграть наконкц чтонибудь со сборной!
alexfor
alexfor ответил Gelious
   367 / 797
12 октября в 17:34
Конечно же не сумел. Какие ж глупые комментаторы. Им надо было читать соккер ру в комментах. Много нового узнали бы и прозрели. Советую вам заявку подать на авторскую рубрику
    Gelious
    Gelious ответил alexfor
       73 / 797
    12 октября в 17:32
    ну а что еще остается, только смеяться истерично)) а про тащерство всегда и везде роналду так ты и не смог ответить)) вот где можно поржать))
    Конечно же не сумел. Какие ж глупые комментаторы. Им надо было читать соккер ру в комментах. Много нового узнали бы и прозрели. Советую вам заявку подать на авторскую рубрику
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       367 / 797
    12 октября в 17:12
    Блин, про Месси поржал, конечно.
    ну а что еще остается, только смеяться истерично)) а про тащерство всегда и везде роналду так ты и не смог ответить)) вот где можно поржать))
    Gelious
    Gelious ответил alexfor
       73 / 797
    12 октября в 17:10
    еще раз говорю, без ремзи в полуфинале мы увидели совершенно амебную команду, не способную хоть что-то придумать в атаке. ну да, лишь нани. куарежма не забивал важный гол хорватии, санчеш не забивал польше, пока роналду бил по штангам. защита не играла идеально, что даже франция их дома не пробила. ну да, все роналду затащил. и еще раз задаю вопрос, где был роналду, когда так нужен был гол в полуфинале чм 2006, в 1.8 2010 с испанией, про 2014 даже вспоминать стыдно. в 2018 с уругваем хотя бы гол? не надо было что ли? ответишь или нет на это? я тебе лишь хочу показать, что и роналду не сможет выдавать, как по заказу. особенно, если соперник выходит сверхмотивированный и организованный. как атлетико в двух финалах. месси на уровень ниже, просто смешно и жалко одновременно)) месси выдает шедевры, что по голам, что по гп. достаточно вспомнить чм 2014, ка 2016. отбор на чм. вы сознательно занижаете его значимость. про мадрид тоже смешно. когда тебе партнеры за матч выдают по 5-6 ювелирнейших моментов, тут грех не клепать. в коснтруктиве этих атак он никак не участвует. с него только можно ждать откат назад и накат под удар, что часто становится гп. комментаторы текут постоянно, если видят что-то неординарное, тут вообще не показатель, их субъективное мнение. я тебе могу напомнить, как комментаторы текли после 1.2 лч с реалом от месси и в 2015 с баварией. и что? ну а про сопли, как он там на бровке тащил в финале евро, даже слушать не хочется. рекламный ход для зевак и его поклонников. тащат люди на поле. а скачками на бровке голы не забьешь. эдер явно не из-за его причитаний забил.
    Блин, про Месси поржал, конечно.
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       367 / 797
    12 октября в 17:01
    Ну ты тогда наверно вкурсе что Лео из своих 67 голов за Аргентину 40 забил в товарищеских матчах?
    отними эти покеры и у роналду и статистика тоже будет смешная. посмотри, сколько он забил топ50 сборным
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       367 / 797
    12 октября в 17:00
    Ну ты тогда наверно вкурсе что Лео из своих 67 голов за Аргентину 40 забил в товарищеских матчах?
    ну и что? а ты в курсе, что официальных матчей у него меньше на порядок и там не возможны встречи с командами уровня андорры и фарер, которым можно за матч кидать по 4?
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       321 / 797
    12 октября в 16:58
    Ну ты тогда наверно вкурсе что Лео из своих 67 голов за Аргентину 40 забил в товарищеских матчах?
    eleven LC
    eleven LC ответил Agamaga
       321 / 797
    12 октября в 16:56
    А не нравится мне Кристина так как это по детски 0называть женским именем мужчин,ведь все так делали лет в 10-11!
    И я вкурсе что у Месси больше титулов но половина из них это кубки и суперкубки Испании,да и здесь речь шла именно о сборных!
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       367 / 797
    12 октября в 16:54
    Ты ведь прекрасно всё понимаешь,здесь речь идёт именно об этих двоих и никто больше здесь не учавствует, так уж повелось в футбольном мире их сравеивать,каждый их гол,рекорд,титул,зп,интервью и многое другое! Это уже классика!
    ну так и говорю, надо абстрагироваться от титулов и посмотреть именно на их игру в сборной. А там роналду играет не лучше. Статистику полупрофессиональным сборным я в учет не беру.
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       321 / 797
    12 октября в 16:52
    Ты ведь прекрасно всё понимаешь,здесь речь идёт именно об этих двоих и никто больше здесь не учавствует, так уж повелось в футбольном мире их сравеивать,каждый их гол,рекорд,титул,зп,интервью и многое другое!
    Это уже классика!
    neomessi
    neomessi
       345 / 797
    12 октября в 16:39
    Достоин уважения! Роналду машина. Люксембург один из гигантов мирового футбола.
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       367 / 797
    12 октября в 16:33
    Есть защитник у Венгрии или нет, а все равно команда без Роналду ничего не могла. И поставила себя перед катастрофой. Как делали в отборках. И Роналду вытащил их вновь. Простите, но у меня не настолько плохая память, чтобы помнить, как к Уэльсу все относились, как та команда играла. Ну и это как-никак полуфинал. И без Роналду никто впереди вновь ничего не мог. Лишь Нани по флангу носился еще в тот раз. Собственно и все. И помню, что команда та не могла нормально даже в центре перепасовываться. Роналду велик по той причине, что проявляет себя тогда, когда команде это нужнее всего. Поэтому Месси и на уровень ниже. Когда как Роналду эту же фишку проворачивал кучу раз и в Мадриде. Как сказал наш комментатор в финале, еще не было такого игрока в истории, который так вытащил бы плей-офф. А потом он сделал это еще два раза... Браво, Роналду.
    еще раз говорю, без ремзи в полуфинале мы увидели совершенно амебную команду, не способную хоть что-то придумать в атаке. ну да, лишь нани. куарежма не забивал важный гол хорватии, санчеш не забивал польше, пока роналду бил по штангам. защита не играла идеально, что даже франция их дома не пробила. ну да, все роналду затащил.
    и еще раз задаю вопрос, где был роналду, когда так нужен был гол в полуфинале чм 2006, в 1.8 2010 с испанией, про 2014 даже вспоминать стыдно. в 2018 с уругваем хотя бы гол? не надо было что ли? ответишь или нет на это? я тебе лишь хочу показать, что и роналду не сможет выдавать, как по заказу. особенно, если соперник выходит сверхмотивированный и организованный. как атлетико в двух финалах.

    месси на уровень ниже, просто смешно и жалко одновременно)) месси выдает шедевры, что по голам, что по гп. достаточно вспомнить чм 2014, ка 2016. отбор на чм. вы сознательно занижаете его значимость. про мадрид тоже смешно. когда тебе партнеры за матч выдают по 5-6 ювелирнейших моментов, тут грех не клепать. в коснтруктиве этих атак он никак не участвует. с него только можно ждать откат назад и накат под удар, что часто становится гп. комментаторы текут постоянно, если видят что-то неординарное, тут вообще не показатель, их субъективное мнение. я тебе могу напомнить, как комментаторы текли после 1.2 лч с реалом от месси и в 2015 с баварией. и что?

    ну а про сопли, как он там на бровке тащил в финале евро, даже слушать не хочется. рекламный ход для зевак и его поклонников. тащат люди на поле. а скачками на бровке голы не забьешь. эдер явно не из-за его причитаний забил.
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