ГлавнаяНовости

Нойштедтер: «Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем»

сегодня, 10:22

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер считает, что футболисты команды должны играть агрессивнее.

Есть футболисты, которые, рискуя получить карточку, обязательно кого-то снесут. И соперники обходят их стороной. Такого человека и «Динамо» сейчас не хватает. Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть.

Почему не задеваем? Не знаю. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише…

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Сегодня, 18:28 Комментарии3
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Сегодня, 18:09 Комментарии5
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Сегодня, 16:15 Комментарии11
«Торпедо»: «Футболисты добиваются успехов благодаря единству коллектива»
Сегодня, 16:06 Комментарии3
Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»
Сегодня, 16:03 Комментарии9
С. Бакаев: «Готов сделать всё, чтобы быть круче Миранчуков»
Сегодня, 15:27 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   113 / 873
сегодня в 20:26
Юсупов,например,тоже любитель пнуть когт- нибудь.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   113 / 873
сегодня в 20:25
Плиева мало?))) Разрешите ему,через матч будет удаляться с поля,но соперникам будет больно.))))
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил КЭТиК
   7 / 873
сегодня в 19:08
Очень. 🐈.
нечитайло
нечитайло
   502 / 873
сегодня в 19:04
Нужно доказывать на поле
рже
рже
   210 / 873
сегодня в 18:49
Тактика?не нешлышал!!!
nubom
nubom ответил Сантус
   230 / 873
сегодня в 18:01
Все знают как было в Германии...немцы считали что их все пинают...а потом пришёл Гитлер....
... а потом пришел Сталин.
nubom
nubom
   230 / 873
сегодня в 17:58
"И соперники обходят их стороной" - это называется дриблинг..
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   136 / 873
сегодня в 17:46
|Юсуп за проявление нежности удаляется?
koke90
koke90
   808 / 873
сегодня в 17:05
    germserg
    germserg
    сегодня в 16:41
    Скорее слишком деревянные.
    311
    311
       99 / 873
    сегодня в 16:26
    Грубость - это от недостатка техники!)
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 873
    сегодня в 16:19
    Сашу Гацкана надо было подписать когда он Ростов покинул...Тот бы он научил ваших балерин как нужно биться на поле...
    Александр Рябов
    Александр Рябов
       171 / 873
    сегодня в 15:52
    А половина комментаторов тут походу вообще никогда в футбол не играло!
    Александр Рябов
    Александр Рябов
       171 / 873
    сегодня в 15:50
    А Нойштедтер умный. Понимает что агрессии явно не хватает. Отсюда и результат такой.
    112910415
    112910415
       36 / 873
    сегодня в 15:42
    мягкие, пушистые ...
    Levadia
    Levadia
       56 / 873
    сегодня в 15:35
    А просто нормально играть не пробовал?
    К чему-то стремиться?
    Питер рулит
    Питер рулит
    сегодня в 15:10
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         109 / 873
      сегодня в 14:39
      Не будьте терпилами, бело-голубые! Умейте достойно отвечать. Особенно пусть достается спартачам)
      Сантус
      Сантус
         631 / 873
      сегодня в 14:37
      Все знают как было в Германии...немцы считали что их все пинают...а потом пришёл Гитлер....
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         118 / 873
      сегодня в 14:31
      Довольно таки гнусные вещи пропагандирует герр Нойштедтер.
      pomor45
      pomor45
         336 / 873
      сегодня в 14:02
      Отметелить его в тёмном углу. За что - сам поймёт.
      Верг
      Верг
         175 / 873
      сегодня в 14:01
      этого петушка пристроил агент черчесова
      Т34
      Т34
         27 / 873
      сегодня в 13:09
      А чего отвечать, у вас же все хорошо, а никто этого не понимает, кругом одни 8!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         57 / 873
      сегодня в 13:06
      Бубнова надо туда тренером ... он научит.
      ekliziast
      ekliziast
         367 / 873
      сегодня в 13:03
      А если тебя пинать начнут, да между ног, да со всей мочи ? Как тебе такой расклад.
      Брулин
      Брулин
         78 / 873
      сегодня в 13:00
      Кого-нибудь задеть, пнуть?
      С тобой - миссия невыполнима!)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         17 / 873
      сегодня в 12:51
      Какие хорошие они, млин...
      ermak6848
      ermak6848
         151 / 873
      сегодня в 11:17
      можно ещё нагнать очков - но надо стараться..
      dzvinka
      dzvinka
         101 / 873
      сегодня в 11:16
      все верно
      КЭТиК
      КЭТиК
         138 / 873
      сегодня в 11:07
      Мягкотелые какие-то.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100