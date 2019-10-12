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Селюк: «Болельщики „Спартака“ должны в ножки поклониться Федуну»

сегодня, 10:13

Известный агент Дмитрий Селюк поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, которого критикуют болельщики «красно-белых».

Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион… А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.

Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.

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Все комментарии
dok66
dok66
   551 / 873
сегодня в 19:31
Эх, Селюка бы в Спартак , вот было бы весело
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   483 / 873
сегодня в 19:20
Нашел кому кланяться в ножки... В России только один человек, который в футболе делает не только для себя, но и для болельщиков - и это не Федун.
berda2003
berda2003
   285 / 873
сегодня в 18:33
Однако, Вася Пупкин не может сразу стать Селюком...
А Селюк давно уже стал Васей Пупкиным, однако...
kts
kts
   173 / 873
сегодня в 17:42
Силяку в клинику...
DVOK68
DVOK68 ответил Ваня лучший
   131 / 873
сегодня в 17:07
Начнем с того, что Федун построил стадион себе, а не Спартаку, или болельщикам. А кланяться в ноги за то, что в этом клубе за 12 лет сменилось 13 тренеров, что чемпионство выигрывается 1 раз в 16 лет, что один скандал сменяется другим должны не болелы Спартака, а конкуренты. Пока Федун не поймет, что нефть, футбол и гербалайф - это совершенно разные сферы бизнеса, кланяться ему не за что.
Надежды на перерождение взрослого человека нет,был умалишённый им и останется.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил giga71
   649 / 873
сегодня в 17:04
Из серии: "вам шашечки или ехать?". Стадик это шашечки. Засунь, Селюк с Федуном их себе в ... Нам лучше бы "ехать"
при чем тут стадион? Он то хотел как лучше, а получилось как всегда, вообще не пойму Спартаковских болельщиков, Вы вообще за кого болеете?)) За себя за нынешний Спартак или за будущий?))) Спартак сейчас может развиться больше чем ЦСКА, что плохого? Да не Зенит, да и пофиг могут же :(
Ваня лучший
Ваня лучший
   26 / 873
сегодня в 17:03
Начнем с того, что Федун построил стадион себе, а не Спартаку, или болельщикам. А кланяться в ноги за то, что в этом клубе за 12 лет сменилось 13 тренеров, что чемпионство выигрывается 1 раз в 16 лет, что один скандал сменяется другим должны не болелы Спартака, а конкуренты. Пока Федун не поймет, что нефть, футбол и гербалайф - это совершенно разные сферы бизнеса, кланяться ему не за что.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   649 / 873
сегодня в 16:58
Спартак сам во всем виноват, берут хороших игроков-тренеров , в оконцовке сливают что можно, я бы сначала воротника бы поменял, потом уже защитников ИМХО
RamonCSKA
RamonCSKA
   308 / 873
сегодня в 16:48
звучит как возьмите селюка на место цорна
giga71
giga71
   761 / 873
сегодня в 16:17
Из серии: "вам шашечки или ехать?". Стадик это шашечки. Засунь, Селюк с Федуном их себе в ... Нам лучше бы "ехать"
giga71
giga71
   761 / 873
сегодня в 16:05
Мне лично ни холодно, ни тепло от стадиона. Я был на нем 4 раза. Нормально. Но прекрасно обошелся бы и без него. Тем более, ну не наш это стадион, и не Спартака. Федун его построил себе. За что ему осанны то петь?
nikoladolgov
nikoladolgov ответил vinograd-sm
   57 / 873
сегодня в 15:48
я поклонился. какие дальнейшие действия?
Положи на счет Федуна мильен баксов и будь счастлив !
nikoladolgov
nikoladolgov
   57 / 873
сегодня в 15:45
Федун продай Спартак !
Или тебя вынесут вместе с Цорнами на еврейское кладбище к твоей матери ...
А этому Селюку похоже пора землю покупать размером метр на два и глубиной в два, после таких слов ...
Кто кому должен ноги целовать ?
Вору Федуну , который разбогател на Спартаке или Фратрии , над которой смеется вся Россия ?
Jake Sully
Jake Sully
   85 / 873
сегодня в 15:43
    112910415
    112910415
       36 / 873
    сегодня в 15:39
    и Селюку в Спартак хочется ...
    Сп62
    Сп62
       82 / 873
    сегодня в 15:37
    Селюк молодец. Он вам не Вася Пупкин, ясно?
    Levadia
    Levadia
       56 / 873
    сегодня в 15:13
    Что-то много Селюка и речь его не адекватна.
    Обкурился что-ли?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 873
    сегодня в 15:09
    Нужны новые кричалки....во славу Селюка.....

    "Цорн, Каррера - это глюк..
    Править должен всем - Селюк "


    "Будет чемпионский трюк
    коль возглавит нас Селюк"
    SHMEL
    SHMEL
       144 / 873
    сегодня в 14:43
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         109 / 873
      сегодня в 14:38
      Молодец, Дима! И Федуна выставил в лучшем свете, а его противников наругал, да и про себя не забыл) Ты с Ленькой не в доле, случаем?
      vinograd-sm
      vinograd-sm
         735 / 873
      сегодня в 14:30
      я поклонился. какие дальнейшие действия?
      Miaf
      Miaf
         521 / 873
      сегодня в 14:22
      Селюк: «Болельщики „ЦСКА“ должны в ножки поклониться Мне за Ласину траоре и прочих зулусов»
      Гавроша
      Гавроша
         58 / 873
      сегодня в 14:20
      Свиньи как всегда ведут себя по-свински - могли бы и поклониться!
      pomor45
      pomor45
         336 / 873
      сегодня в 14:15
      Парню явно нравится место Цорна.
      pomor45
      pomor45 ответил Верг
         336 / 873
      сегодня в 14:14
      для федуна траты на спартак , так копейки, довольно дешевая игрушка в руках миллиардера, но бомжеагенты вроде селюка хорошо кормятся на откатах с трансферов. ЭТо как выйти на улицу с мякишами кинуть их на бетон где люки, и налетит толпа воробьев и голубей, которые будут рвать друг друга чтобы мяких получить, там и вороны прилетят. А федуну похоже доставляет кормить бесполезнывх футбольных агентов, примерно как голубей.
      Не сказал бы, что у Зенита много трофеев, но зато есть такие евротрофеи, которых остальным вовек не увидеть.
      pomor45
      pomor45 ответил Верг
         336 / 873
      сегодня в 14:11
      для федуна траты на спартак , так копейки, довольно дешевая игрушка в руках миллиардера, но бомжеагенты вроде селюка хорошо кормятся на откатах с трансферов. ЭТо как выйти на улицу с мякишами кинуть их на бетон где люки, и налетит толпа воробьев и голубей, которые будут рвать друг друга чтобы мяких получить, там и вороны прилетят. А федуну похоже доставляет кормить бесполезнывх футбольных агентов, примерно как голубей.
      Воробьи и голуби собираются в стаи, а не толпы.
      Великий 43-й
      Великий 43-й
         832 / 873
      сегодня в 14:01
      зенитовские болельщики второй год ходят согнуные перед Дюковым, ведь еслиб не он - не видать бы питерскому бестрофейнику чемпионства еще лет 50 ,как своих ушей!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         17 / 873
      сегодня в 14:00
      Селюк знает, кто кому должен...
      Верг
      Верг
         175 / 873
      сегодня в 14:00
      для федуна траты на спартак , так копейки, довольно дешевая игрушка в руках миллиардера, но бомжеагенты вроде селюка хорошо кормятся на откатах с трансферов. ЭТо как выйти на улицу с мякишами кинуть их на бетон где люки, и налетит толпа воробьев и голубей, которые будут рвать друг друга чтобы мяких получить, там и вороны прилетят. А федуну похоже доставляет кормить бесполезнывх футбольных агентов, примерно как голубей.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         125 / 873
      сегодня в 13:42
      Правильно все Селюк говорит! Нужно торговца чёрным деревом в спартак главным ставить!
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