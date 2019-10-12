Селюк: «Болельщики „Спартака“ должны в ножки поклониться Федуну»

Известный агент Дмитрий Селюк поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, которого критикуют болельщики «красно-белых».
Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион… А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.
Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.
А Селюк давно уже стал Васей Пупкиным, однако...
А Селюк давно уже стал Васей Пупкиным, однако...
Или тебя вынесут вместе с Цорнами на еврейское кладбище к твоей матери ...
А этому Селюку похоже пора землю покупать размером метр на два и глубиной в два, после таких слов ...
Кто кому должен ноги целовать ?
Вору Федуну , который разбогател на Спартаке или Фратрии , над которой смеется вся Россия ?
Или тебя вынесут вместе с Цорнами на еврейское кладбище к твоей матери ...
А этому Селюку похоже пора землю покупать размером метр на два и глубиной в два, после таких слов ...
Кто кому должен ноги целовать ?
Вору Федуну , который разбогател на Спартаке или Фратрии , над которой смеется вся Россия ?
Обкурился что-ли?
Обкурился что-ли?
"Цорн, Каррера - это глюк..
Править должен всем - Селюк "
"Будет чемпионский трюк
коль возглавит нас Селюк"
"Цорн, Каррера - это глюк..
Править должен всем - Селюк "
"Будет чемпионский трюк
коль возглавит нас Селюк"