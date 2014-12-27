Ван Гаал: «Сейчас Руни более полезен для команды в роли полузащитника»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что Уэйн Руни, отметившийся дублем в матче с «Ньюкаслом», продолжит играть в полузащите.
«Уэйн забил два гола и отметился результативной передачей. Что еще может требовать тренер от своего игрока? В прошлом матче с „Астон Виллой“ Руни действовал излишне оборонительно, так что я попросил его чаще идти в атаку. Организм позволяет ему бегать все 90 минут в качестве полузащитника. Я также могу использовать его в роли форварда, но сейчас для команды он полезнее как хавбек».