Бербатов прокомментировал проблемы МЮ с игрой в атаке

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о проблемах «красных дьяволов» с игрой в атаке.

Когда из команды уходят два ведущих форварда, ей нужно взять на замену хотя бы одного нападающего. Всем понятно, что «Манчестер Юнайтед» нужен еще один форвард. Антони Марсьяль травмирован, и в команде нет другого сильного бомбардира. Клубам сложно работать на трансферном рынке зимой, а что касается теперешнего футбола МЮ , то у них проблемы со взаимодействием на поле. Неважно, насколько ты хорош индивидуально – Лионель Месси или Криштиану Роналду могут прийти в «Манчестер Юнайтед» и столкнутся с трудностями из-за недостатков в командой игре.