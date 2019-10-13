Бербатов прокомментировал проблемы МЮ с игрой в атаке

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о проблемах «красных дьяволов» с игрой в атаке.
Когда из команды уходят два ведущих форварда, ей нужно взять на замену хотя бы одного нападающего. Всем понятно, что «Манчестер Юнайтед» нужен еще один форвард. Антони Марсьяль травмирован, и в команде нет другого сильного бомбардира. Клубам сложно работать на трансферном рынке зимой, а что касается теперешнего футбола МЮ, то у них проблемы со взаимодействием на поле. Неважно, насколько ты хорош индивидуально – Лионель Месси или Криштиану Роналду могут прийти в «Манчестер Юнайтед» и столкнутся с трудностями из-за недостатков в командой игре.
Ранее сообщалось, что Бербатов прокомментировал возможный переход Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Реал».
болгарину больше не наливать!)))
болгарину больше не наливать!)))
Пока это не поймут и будут жить на пафосе, МЮ и будет выглядеть как цирк.
Пока это не поймут и будут жить на пафосе, МЮ и будет выглядеть как цирк.