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Бербатов прокомментировал проблемы МЮ с игрой в атаке

сегодня, 08:25

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о проблемах «красных дьяволов» с игрой в атаке.

Когда из команды уходят два ведущих форварда, ей нужно взять на замену хотя бы одного нападающего. Всем понятно, что «Манчестер Юнайтед» нужен еще один форвард. Антони Марсьяль травмирован, и в команде нет другого сильного бомбардира. Клубам сложно работать на трансферном рынке зимой, а что касается теперешнего футбола МЮ, то у них проблемы со взаимодействием на поле. Неважно, насколько ты хорош индивидуально – Лионель Месси или Криштиану Роналду могут прийти в «Манчестер Юнайтед» и столкнутся с трудностями из-за недостатков в командой игре.  

Ранее сообщалось, что Бербатов прокомментировал возможный переход Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Реал».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 851
сегодня в 10:42
Потратили миллиард на игроков, а забивного игрока так и не купили.
sihafazatron
sihafazatron
   27 / 851
сегодня в 10:08
Уэб ушёл, вот главная проблема
dzvinka
dzvinka
   105 / 851
сегодня в 09:41
это лукакер и санчес - два ведущих форварда?
болгарину больше не наливать!)))
drug01
drug01
   46 / 851
сегодня в 08:57
Проблемы не только в атаке!!!!
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 08:51
В МЮ всё перемешалось, твм и кадровый голод, нет командной игры, нет настоящего лидера на поле, да и тренерский штаб не на высоте, вообщем проблем куча.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   270 / 851
сегодня в 08:37
Проблемы МЮ намного глубже, чем атака. Надо по сути заново строить команду под Сульшера, как строилась команда под сэра Алекса в конце 80-х начале 90-х. А не покупать бессистемно "звёзд", которые капризны.
Пока это не поймут и будут жить на пафосе, МЮ и будет выглядеть как цирк.
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