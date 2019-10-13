Бекхэм поздравил Рамоса с уникальным рекордом

Бывший английский футболист поздравил защитника сборной Испании с новым рекордом. Вчера Рамос после матча отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей за всю историю национальной команды.

Мой друг, мой амиго.

Это невероятный момент. Я просто хотел поздравить тебя с тем, что ты сыграл 168 матчей за свою национальную команду.

Ты должен гордиться этим моментом. Вся семья должна гордиться. Это невероятное достижение, которое оставляет позади Касильяса.