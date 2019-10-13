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Бекхэм поздравил Рамоса с уникальным рекордом

сегодня, 09:49
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил защитника сборной Испании Серхио Рамоса с новым рекордом. Вчера Рамос после матча отборочного турнира Евро-2020 против Норвегии стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей за всю историю национальной команды.

Мой друг, мой амиго. 

Это невероятный момент. Я просто хотел поздравить тебя с тем, что ты сыграл 168 матчей за свою национальную команду.

Ты должен гордиться этим моментом. Вся семья должна гордиться. Это невероятное достижение, которое оставляет позади Касильяса.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   191 / 851
сегодня в 17:08
Рамос глыба! Легенда сборной и Реала ) как и Кас!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   443 / 851
сегодня в 12:52
Рамосише
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 851
сегодня в 12:04
Настоящий кэп во всём!(не то что всякий каталонский баласт,то сбегающий со сборной,то её тормозящий!)
GGGringOOO
GGGringOOO
   727 / 851
сегодня в 10:49
Ну Икера не нужности было упоминать, не очень выглядит
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   294 / 851
сегодня в 10:47
Как трогательно... Моделька поздравила балерину, которая в сборную попала лишь для того, чтоб стирать гетры и чистить бутсы прославленным футболистам Барселоны, принесшим трофеи этой презренной симулянтке. Теперь то легендарное поколение воспитанников каталонской школы ушло и сборная Испании со своим никчёмным капитанишкой не в состоянии обыграть даже Россию и Норвегию...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   86 / 851
сегодня в 10:12
Рама ещё силён.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 09:57
Молодчик Серхио, только настоящие бойцы могут устанавливать такие рекорды.
Kresi frok
Kresi frok
   189 / 851
сегодня в 09:55
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