Зинченко — о Португалии: «Украина — лидер группы. Чего нам бояться?»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Португалии.

Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путёвку на Евро.

Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более что мы уже против них играли.

Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись.