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Зинченко — о Португалии: «Украина — лидер группы. Чего нам бояться?»

сегодня, 10:14
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Португалии.

Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путёвку на Евро.

Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более что мы уже против них играли.

Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил классный руководитель
   92 / 851
сегодня в 18:19
Ёжик, за что был удалён на сутки вот этот аккаунт, хотя ни один комментарий его убран не был, да ещё снята аватарка и убран статус? Что за беспредел на сайте? https://www.soccer.ru/users/aha-ha
Оскорбления в профиле, провокация и троллинг клуба.
классный руководитель
классный руководитель
сегодня в 18:12
Ёжик, за что был удалён на сутки вот этот аккаунт, хотя ни один комментарий его убран не был, да ещё снята аватарка и убран статус? Что за беспредел на сайте?

https://www.soccer.ru/users/aha-ha
За адекватность
За адекватность ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   24 / 851
сегодня в 18:11
Интересно было бы глянуть игру Россия Украина. Это был бы матч века.
Как по мне Вы преувеличиваете насчет "матча века". По большей части этот матч был бы интересен болельщикам обоих сборных. Я дико сомневаюсь, что условно немцы, французы, итальянцы с замиранием сердец сидели бы у экранов телевизоров в ожидании сего "эпохального" противостояния. А насчет кто сильней, то мнения будут разные, а с учетом того, что между собой наши сборные вряд ли сыграют, то "виртуально мы имеем миллион долларов, а реально.."
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   17 / 851
сегодня в 17:55
Если у них в стране такие порядки и они это допустили, то обобщение считаю уместным и справедливым.
Та же, история, когда хохлы называют русских ватниками. Я сам русский, но на свой счет это не воспринимаю и не обижаюсь. При этом согласен с ними, ватников среди русских очень много. Понимаю их обобщение)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   15 / 851
сегодня в 17:48
Вот ) Ты взял и обобщил ) О чем и речь.
Я вообще не вижу, в этом никакой нацизм.
Тем более, я не считаю это нормальным.
А вижу их законы, с которыми мы при всем
непонимании, имеют реально место быть.
Это все равно, что я назову всех болел Локо
дикарями в виду того, что некоторые проникли
на Черкизон. чтобы орать гнусности в адрес
российского клуба, представляющего страну
в еврокубках. Но я же не буду обобщать всех,
а высказался именно о конкретных, нормальные
болельщики Локомотива такого бы делать не стали,
а это непонятно кто, то ли отпетые наци то ли околофутбольщики..
Заратустра
Заратустра ответил NAZAR 007
   17 / 851
сегодня в 17:48
Это не обязательно может быть какой-то единичный частный случай. Тут, например, часто появляются новости о том, что в Иране по религиозным причинам запрещают женщинам ходить на футбол. Я могу написать, что-то в духе "дикари". И такие как ты увидят в этом нацизм, ведь я назвал так всю страну. Но это не так. Это моя точка зрения на сложившуюся там ситуацию. Я имею на неё право. Это борьба идей и мировоззрений. Это нормально. А вот если б я говорил "дикари" и призывал скинуть на них ядерную бомбу это был бы нацизм.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   15 / 851
сегодня в 17:28
Тем более я не нацист. Если бы я был нацистом, я бы делил нации на полноценные и не очень. Я так не делаю. Все люди равны. Но отдельных представителей той или иной нации я могу покритиковать. Даже некоторые их политические, культурные, религиозные традиции если посчитаю нужным. Иногда в резкой форме троллинга. Таков мой стиль). Но я никого не считаю биологическими недочеловеками и никого не призываю уничтожать или поражать в правах. Не надо путать)
Заметь "если посчитаю нужным" ) Это из той же оперы,
когда какого-то щипача с улицы равняют к примеру,
с Расулом Гамзатовым, обобщая лишь по причине,
что они -земляки и родом с одной республики, а суть ? )
Когда пишут "вот они все такие"....И Хде тогда логика...)
Поджигатель царского двора
Поджигатель царского двора
   338 / 851
сегодня в 17:28
Дубовый терем загорелся,
Со всех сторон огнём объят.
Придворный люд глядеть слетелся,
Как Государь стихией смят.

Холопы на смех поднимают:
- Остался царь гол, как сокол.
А царь от злости лишь вздыхает:
- Зато людей сажал на кол!

Придворный люд сильней смеётся:
- Не ты сажал, что ты несёшь?
Да ты весь день в хоромах жмёшься
И армию с заданья ждёшь.

Никто не слушал оправданий,
Царь стал совсем как скоморох.
И он, не выдержав переживаний,
От злости тут же и издох.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил unoejk
   15 / 851
сегодня в 17:26
Есть нарушение "пропаганда терроризма или насилия;", под которое вполне подходит разжигание и предусматривает перманентный бан. Но это скорее для регулярных. А для случаев с единичной случайной жестью убирается как флуд, по принципу 1 раз - не экстремист. Несмотря на маленький бан за флуд, как показывает практика, любители поразжигать надолго не задерживаются. Это более чем работает.
Статья 205.2 УК РФ.Пропаганда и оправдание экстремизма и терроризма
Статья 280. ч.2 Публичные призывы к осуществлению экстремист.деятельности
с использованием СМИ либо информ-телекоммуникац.сетей, в т.ч.Интернет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды.......

Лихо вы три капитальные реальные статьи УК с разными сроками наказаний
и разным смыслом укатали в своих правилах в один пункт ) Ок, всего доброго )
Заратустра
Заратустра ответил Заратустра
   17 / 851
сегодня в 17:21
Тем более я не нацист. Если бы я был нацистом, я бы делил нации на полноценные и не очень. Я так не делаю. Все люди равны. Но отдельных представителей той или иной нации я могу покритиковать. Даже некоторые их политические, культурные, религиозные традиции если посчитаю нужным. Иногда в резкой форме троллинга. Таков мой стиль). Но я никого не считаю биологическими недочеловеками и никого не призываю уничтожать или поражать в правах. Не надо путать)
unoejk
unoejk ответил NAZAR 007
   210 / 851
сегодня в 17:13
Давайте с тегом. Ок. Прямой вопрос : бан за межнационалку когда внедрите ? Не то, что вы сейчас нам объясняете, а конкретно правило с четким пунктом, как часто бывает , когда ссылаетесь на 3.1. или 3.2...почему бы 3.3. не сделать пунктом правил за разжигание ? Только ответ. И все. На сегодня это крайний вопрос, больше не задам.
Есть нарушение "пропаганда терроризма или насилия;", под которое вполне подходит разжигание и предусматривает перманентный бан. Но это скорее для регулярных. А для случаев с единичной случайной жестью убирается как флуд, по принципу 1 раз - не экстремист. Несмотря на маленький бан за флуд, как показывает практика, любители поразжигать надолго не задерживаются. Это более чем работает.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил unoejk
   15 / 851
сегодня в 17:05
Нет там разжигания. Там личное оскорбление пользователя. Прекратите пожалуйста флудить одним тем же вопросом, тем более без тега. Если у вашего друга есть вопросы по своему бану, то он сам сможет их задать. Вопрос закрыт.
Давайте с тегом. Ок. Прямой вопрос :
бан за межнационалку когда внедрите ?
Не то, что вы сейчас нам объясняете,
а конкретно правило с четким пунктом,
как часто бывает , когда ссылаетесь
на 3.1. или 3.2...почему бы 3.3. не сделать
пунктом правил за разжигание ? Только ответ.
И все. На сегодня это крайний вопрос, больше не задам.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Napoleon Bonapart
   188 / 851
сегодня в 17:03
Самое смешное, что он пишет свою глупость от балды. Он бы хоть в метрику заглянул- Блохину, Беланову или Колотову. Эти люди, никогда не были хохлами, они русские по национальности!!! Я ему, столько раз говорил: парень, делай уроки, не пали кнопки в лифте. Ну вот, и последствия..... Кликуха у него конечно- Заратустра. Ну-ну. Бендер Задунайский....
Я не про Заратустру говорил, а про Splurgeloa, мой первый коммент изначально про него. Тот ещё кадр. Помню, пару лет назад в комментах к Римскому дерби начал нести чушь про взаимоотношения СССР и Венгрии, в результате был уличён в двойных стандартах и прямом вранье. Начал вилять задом и съезжать с темы, и так у него всегда происходит.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Заратустра
   15 / 851
сегодня в 17:02
Ты меня утомил, Назар. Во-первых, узнай для начала, что такое национализм. Просто скучно разговаривать с тобой, когда ты не знаешь терминов. Во-вторых, "соррян" я написал, потому что думал, что ты осетин. Просто ошибся. При чем тут вообще национализм? Называть дага дагом это не национализм) Единственно, в чём ты можешь меня обвинить, так это в неполиткорректности и троллинге)) Но я этого никогда не скрывал😁 Только не надо путать это с национализмом. На этом всё)
А разницы особеннной в свете нынешнего понимания давно нет.
Ну будь наци, шовнистом, что от этого изменится ? ) НИЧЕГО.
Разница была лишь в том, что националист любит своих,
при этом не вставляя палки в колеса другим, а нацист,
тот кто других требует гнобить. Но опять, в нынешнем свете,
это все настолько сгладилось, что уже и разночтений давно
особо никто и не делает . Ну а про политкооректность
ты и сам ответил . Только не здоровая она по отношению
к стране, где ты живешь, несешь службу и получаешь блага.
unoejk
unoejk ответил NAZAR 007
   210 / 851
сегодня в 17:00
За компанию ? ) Сорри, не знал, что оказывается "за компанию" имеет отношение к закону, как к разжиганию межнационалки ) Примерно прозвучало как у Заратустры " быть националистом какой-то страны", вместо слов патриотом или ненавистником. Ок, подождем......такие комменты межнац часто появляются, я в свое время упирал на то, чтобы вернуть бан за это и не раз, однако все завершилось на уровне аргументов, а не прописанного правила.
Нет там разжигания. Там личное оскорбление пользователя. Прекратите пожалуйста флудить одним тем же вопросом, тем более без тега. Если у вашего друга есть вопросы по своему бану, то он сам сможет их задать. Вопрос закрыт.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
   81 / 851
сегодня в 17:00
Тот комментарий был частью оскорбления. Просто контекст с разъяснением чуть позже подъехал. Прекратите устраивать в теге "брат за брата". Я уже ответил, Назару. Вопрос закрыт.
Ну тут уж извините. Душа человека не терпит несправедливости, поэтому не могу пройти мимо.
dok66
dok66
   414 / 851
сегодня в 16:59
Прочитал комменты - ни слова о футболе, одна политика . Вы чего ? Завтра Украина выиграет ? Скорее всего
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Napoleon Bonapart
   139 / 851
сегодня в 16:58
Привет, Назар!!! Ты абсолютно прав!!! Некоторая ленивость, конечно, имеет место, но не настолько, чтобы скакунам об этом говорить. Да, Ярмолка играет в Англии. Но где??? В самом примитивном британском клубе. А Коноплю, ваще поперли из Европы. Поэтому, не скакунам говорить о высоких материях.....
Вест Хэм сейчас рвется в Европу, и идет выше чем Ман Юнайтед и Челси, вполне нормальный клуб для развития игрока. Но наши игроки воспитанные на лимите и не рвутся не куда, а зачем? Когда зарплата хорошая, а лимит позволяет итак попадать в основу своего клуба, когда в Европе нужно было бы бороться за место в основе каждый день. Поэтому это вопрос дискуссионный стоит ли оставаться в РПЛ или переходить в такие команды, как Вест Хем или Аталанта, я считаю стоит, но некоторые наши игроки все еще думают, что их позовут большие клубы, но этого никогда не будет.
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
   210 / 851
сегодня в 16:57
Звучит неубедительно. Бонапарт хороший мужик и попал в плен незаконно, ходатайствую о его освобождении. Правила должны быть едины для всех. Оскорбление, если имело место должно быть удалено, а тот комментарий нужно восстановить для справедливости.
Тот комментарий был частью оскорбления. Просто контекст с разъяснением чуть позже подъехал. Прекратите устраивать в теге "брат за брата". Я уже ответил, Назару. Вопрос закрыт.
Заратустра
Заратустра
   17 / 851
сегодня в 16:56
Ты меня утомил, Назар. Во-первых, узнай для начала, что такое национализм. Просто скучно разговаривать с тобой, когда ты не знаешь терминов.
Во-вторых, "соррян" я написал, потому что думал, что ты осетин. Просто ошибся. При чем тут вообще национализм? Называть дага дагом это не национализм)
Единственно, в чём ты можешь меня обвинить, так это в неполиткорректности и троллинге)) Но я этого никогда не скрывал😁
Только не надо путать это с национализмом. На этом всё)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил unoejk
   15 / 851
сегодня в 16:53
Там после был ещё 1 коммент с личным оскорблением, за него и бан. Тот что вы привели был удалён за компанию, так как с учётом контекста последующего являлся частью оскорбления.
За компанию ? ) Сорри, не знал, что оказывается "за компанию"
имеет отношение к закону, как к разжиганию межнационалки )
Примерно прозвучало как у Заратустры " быть националистом
какой-то страны", вместо слов патриотом или ненавистником.
Ок, подождем......такие комменты межнац часто появляются,
я в свое время упирал на то, чтобы вернуть бан за это и не раз,
однако все завершилось на уровне аргументов, а не прописанного правила.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
   81 / 851
сегодня в 16:50
Там после был ещё 1 коммент с личным оскорблением, за него и бан. Тот что вы привели был удалён за компанию, так как с учётом контекста последующего являлся частью оскорбления.
Звучит неубедительно. Бонапарт хороший мужик и попал в плен незаконно, ходатайствую о его освобождении. Правила должны быть едины для всех. Оскорбление, если имело место должно быть удалено, а тот комментарий нужно восстановить для справедливости.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Аха-ха
   81 / 851
сегодня в 16:48
Уффф, одно и тоже, ты становишься скучным. Оправдания и перевод стрелок. Перевод стрелок и оправдание. На воре и шапка горит, Костя, - хорошая пословица. Хорошего вечера тебе, друг мой)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Заратустра
       15 / 851
    сегодня в 16:44
    Я вижу, что твои аргументы иссякли и уже вода пошла. Ты даже не понимаешь кто такой националист, но называешь меня таковым. Я могу критично высказываться по отношению к любой стране и любой нации. В том числе и к своей России и к русским. Но это как-раз доказывает, что я никого не выделяю по нац признаку)
    "Я могу критично по отношении к стране и нации"......Молодец,
    что уразумел , что националистом какой-то страны быть априори
    из смысла текста невозможно . Насчет отношения к кавказцам,
    не будучи там никогда в своей жизни, я тебе уже написал..Достаточно ?
    И то, что " я предал осетин, а впрягаюсь за дагов" Это тоже вода выходит ? )
    Но я то ведь признаю, что ты "сорян" написал. Да и критику я понимаю, только вот
    здоровая критика и сознательный сарказм по отношению к родине - никак не синонимы.
    unoejk
    unoejk ответил NAZAR 007
       210 / 851
    сегодня в 16:43
    Сегодня 16:08 Зинченко — о Португалии: "Украина — лидер группы. Чего нам бояться?" Думаю, Князь, не будет против, если за него отвечу. Ну так слушай. У Блохи- мать украинка, отец русский. Сам, Олег, записан русским. Колотов- русский человек с дальними татарскими корнями. Беланов- русский, Бессонов- русский. Протасов- русский. Знаешь, почему я так уверенно заявляю? Потому что я- коренной киевлянин и очень много лет прожил в Киеве, и с некоторыми игроками киевского Динамо знаком был лично. А ты, лучше, прилежно учись и училкам на стул не подкладывай кнопки. Скрыть Удален пользователем unoejk 13.10.2019 16:16:04 по жалобе Ну вот вам яркий пример. Где вы здесь увидели разжигание межнационалки ? Человек элеентарно разложил, кто и кем является с рождения по национальности . А вы берете и удаляете обычный коммент . Где причинно-следственная связь ? Предполагаю, что всяко ведь не за "кнопки учителям и прилежно учиться" )....
    Там после был ещё 1 коммент с личным оскорблением, за него и бан. Тот что вы привели был удалён за компанию, так как с учётом контекста последующего являлся частью оскорбления.
    Заратустра
    Заратустра ответил NAZAR 007
       17 / 851
    сегодня в 16:41
    Я был прав, ты не догоняешь кто такие националисты)
    Учись Назар, это никогда на поздно)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
       81 / 851
    сегодня в 16:41
    Сегодня 16:08 Зинченко — о Португалии: "Украина — лидер группы. Чего нам бояться?" Думаю, Князь, не будет против, если за него отвечу. Ну так слушай. У Блохи- мать украинка, отец русский. Сам, Олег, записан русским. Колотов- русский человек с дальними татарскими корнями. Беланов- русский, Бессонов- русский. Протасов- русский. Знаешь, почему я так уверенно заявляю? Потому что я- коренной киевлянин и очень много лет прожил в Киеве, и с некоторыми игроками киевского Динамо знаком был лично. А ты, лучше, прилежно учись и училкам на стул не подкладывай кнопки. Скрыть Удален пользователем unoejk 13.10.2019 16:16:04 по жалобе Ну вот вам яркий пример. Где вы здесь увидели разжигание межнационалки ? Человек элеентарно разложил, кто и кем является с рождения по национальности . А вы берете и удаляете обычный коммент . Где причинно-следственная связь ? Предполагаю, что всяко ведь не за "кнопки учителям и прилежно учиться" )....
    Да уж императора то ни за что замели(
    Аха-ха
    Аха-ха ответил Князь сажал врагов на посох
       4 / 851
    сегодня в 16:40
    Ты не просто меня читаешь, ты ещё и все аккаунты ресурса читаешь и находишь там "мои", аха-ха) Так кому конец, Юрец? Аха-ха)
    Уффф, одно и тоже, ты становишься скучным. Оправдания и перевод стрелок. Перевод стрелок и оправдание. На воре и шапка горит, Костя, - хорошая пословица. Хорошего вечера тебе, друг мой)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил unoejk
       15 / 851
    сегодня в 16:38
    Добрый день. Стараемся быть максимально объективными и это получается. Не выдумывайте.
    Сегодня 16:08
    Зинченко — о Португалии: "Украина — лидер группы. Чего нам бояться?"
    Думаю, Князь, не будет против, если за него отвечу. Ну так слушай. У Блохи- мать украинка, отец русский. Сам, Олег, записан русским. Колотов- русский человек с дальними татарскими корнями. Беланов- русский, Бессонов- русский. Протасов- русский. Знаешь, почему я так уверенно заявляю? Потому что я- коренной киевлянин и очень много лет прожил в Киеве, и с некоторыми игроками киевского Динамо знаком был лично. А ты, лучше, прилежно учись и училкам на стул не подкладывай кнопки.
    Скрыть
    Удален пользователем unoejk 13.10.2019 16:16:04 по жалобе

    Ну вот вам яркий пример. Где вы здесь увидели разжигание межнационалки ?
    Человек элеентарно разложил, кто и кем является с рождения по национальности .
    А вы берете и удаляете обычный коммент . Где причинно-следственная связь ?
    Предполагаю, что всяко ведь не за "кнопки учителям и прилежно учиться" )....
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
       81 / 851
    сегодня в 16:38
    Да и еще . Националистом какой-то страны не бывают ) Это бессмыслено звучит. Бывают националистом ПО ОТНОШЕНИЮ к каким-то определенным нациям .
    За меня не забудь. Я твой профиль посмотрел. Ты мою просьбу не выполнил)
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