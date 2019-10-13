Зинченко — о Португалии: «Украина — лидер группы. Чего нам бояться?»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Португалии.
Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать очень многое. Мы можем завоевать путёвку на Евро.
Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более что мы уже против них играли.
Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу Наций. Но нет ничего такого, чего мы боялись.
наши товарищи лентяи, да и их тоже далеко от наших не ушли. )
Все таки Сельта - не Реал и Барса и даже не Атлетико, а в топ-клубах,
где надо пахать и пахать, наших надолго не хватило, да и у них тоже,
если не брать Шевченко одного, больше никого то и не было толком .
Самые талантливые- Коноплянка и Ярмоленко не на первых ролях.
Черышев вот вкалывает, но у него совсем другая ментальность,
больше пол-жизни в Испании, но опять же, это Валенсия,
хотя в работоспособности ему не отказать, но и лечился немало.
А насчет наших в свое время главный скаут вроде Лейпцига высказался,
что они рассматривают академиков со всего мира, но у них есть ограничения
на футболистов с определенных стран, в том чиле там и наши по причине,
что наколотят несколько мячей и включают"звезду", перестают отрабатывать,
нарушают спортивный режим, и все это ведет в итоге к лавке, поэтому чтобы
не наступать на грабли, они предпочитают брать пахарей, которые будут вкалывать.
наши товарищи лентяи, да и их тоже далеко от наших не ушли. )
Все таки Сельта - не Реал и Барса и даже не Атлетико, а в топ-клубах,
где надо пахать и пахать, наших надолго не хватило, да и у них тоже,
если не брать Шевченко одного, больше никого то и не было толком .
Самые талантливые- Коноплянка и Ярмоленко не на первых ролях.
Черышев вот вкалывает, но у него совсем другая ментальность,
больше пол-жизни в Испании, но опять же, это Валенсия,
хотя в работоспособности ему не отказать, но и лечился немало.
А насчет наших в свое время главный скаут вроде Лейпцига высказался,
что они рассматривают академиков со всего мира, но у них есть ограничения
на футболистов с определенных стран, в том чиле там и наши по причине,
что наколотят несколько мячей и включают"звезду", перестают отрабатывать,
нарушают спортивный режим, и все это ведет в итоге к лавке, поэтому чтобы
не наступать на грабли, они предпочитают брать пахарей, которые будут вкалывать.