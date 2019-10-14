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Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от РПЛ

сегодня, 08:38

Наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от участия в РПЛ.

Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев, владелец «Торпедо» – прим. ред.) рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор еще можем в ПФЛ вылететь!

Ранее сообщалось, что «Торпедо» примет решение по поводу возможного участия в РПЛ в конце сезона.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответил azures
   335 / 788
сегодня в 09:12
Это еще щас 4 московских клубa , а раньше вообще 7 было)
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 788
сегодня в 08:52
Зачем тогда на первом месте идут?
M.S.
M.S.
сегодня в 08:51
У нас все власть имущие кричат о подъёме футбола после ЧМ, а на деле лидер второго по значимости дивизиона не имеет даже стадиона. Когда нам уже врать перестанут?
azures
azures
   121 / 788
сегодня в 08:50
Много Москвы в РПЛ.
VIPded
VIPded
   35 / 788
сегодня в 08:48
Юморить только и остаётся Серёге...
cska plus
cska plus
   2 / 788
сегодня в 08:48
Набрали хороший ход, жаль если всё сорвётся.
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