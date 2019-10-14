Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от РПЛ

Наставник московского «Торпедо» высказался о возможном отказе клуба от участия в РПЛ .

Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев, владелец «Торпедо» – прим. ред.) рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор еще можем в ПФЛ вылететь!