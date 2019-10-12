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Тедеско завтра прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

сегодня, 18:41

Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско завтра снова прилетит в Москву, чтобы уже окончательно подписать контракт со «Спартаком».

Немецкий специалист решил проблемы, связанные с гельзенкирхенским клубом, с которым у него действует соглашение. В течение ближайших двух дней он должен заключить контракт с «красно-белыми».

Ранее СМИ писали, что Тедеско возглавит «Спартак» 11 октября.

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Все комментарии
МКС
МКС
   140 / 873
сегодня в 19:38
Ну из РПЛ мы точно не вылетим

А в следующем сезоне ппц кабинетным
Lazurny
Lazurny
   161 / 873
сегодня в 19:38
Новое обувало прилетит.
МапС
МапС
   435 / 873
сегодня в 19:34
Удачи!
Всё лучше соплежуя. Хоть харизма есть. Там посмотрим. Всё одно чемп просран.
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 19:34
Долго что-то подписывается.
Сп62
Сп62 ответил КЭТиК
   82 / 873
сегодня в 19:25
А некоторые погоды ждут у моря.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   483 / 873
сегодня в 19:23
Он еще не понимает куда попал
VIPded
VIPded
   46 / 873
сегодня в 19:17
Сутки на тяжкие раздумия ещё есть у мужика...)))
311
311
   99 / 873
сегодня в 19:16
Спартачи поедут в аэропорт встречать нового тренера?)
mangoх12
mangoх12
   8 / 873
сегодня в 19:12
прилетит чтоб вылететь)
vovinho11
vovinho11
   353 / 873
сегодня в 18:58
Бедолага
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 18:54
Удачи мистеру Тодеско.....!!!

Как бы там ни было ...здравый авантюризм и смелость - всегда в почёте....
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   127 / 873
сегодня в 18:49
Будем посмотреть, что из этого получится
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 18:48
вот и славно
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:47
    КЭТиК
    КЭТиК
       138 / 873
    сегодня в 18:45
    Ждём ФНЛ.
    cska plus
    cska plus
       3 / 873
    сегодня в 18:44
    Приедет подписывать себе приговор.
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