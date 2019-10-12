Тедеско завтра прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско завтра снова прилетит в Москву, чтобы уже окончательно подписать контракт со «Спартаком».
Немецкий специалист решил проблемы, связанные с гельзенкирхенским клубом, с которым у него действует соглашение. В течение ближайших двух дней он должен заключить контракт с «красно-белыми».
Ранее СМИ писали, что Тедеско возглавит «Спартак» 11 октября.
А в следующем сезоне ппц кабинетным
А в следующем сезоне ппц кабинетным
Всё лучше соплежуя. Хоть харизма есть. Там посмотрим. Всё одно чемп просран.
Всё лучше соплежуя. Хоть харизма есть. Там посмотрим. Всё одно чемп просран.
Как бы там ни было ...здравый авантюризм и смелость - всегда в почёте....
Как бы там ни было ...здравый авантюризм и смелость - всегда в почёте....