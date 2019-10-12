Тедеско завтра прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

сегодня, 18:41

Бывший главный тренер «Шальке» завтра снова прилетит в Москву, чтобы уже окончательно подписать контракт со «Спартаком».

Немецкий специалист решил проблемы, связанные с гельзенкирхенским клубом, с которым у него действует соглашение. В течение ближайших двух дней он должен заключить контракт с «красно-белыми».