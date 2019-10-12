Баскаков: «Не наиграли на победу в матче с „Балтикой“»

Главный тренер «Томи» прокомментировал ничью в матче против «Балтики» в 17-м туре ФНЛ .

Как и ожидалось, была сложная игра. «Балтика» - команда с хорошей организацией игры и в обороне тоже играет достаточно плотно. Они очень компактно оборонялись, поэтому было очень непросто найти свободные зоны, через которые можно было бы создать голевые моменты. Тем не менее, подходы были, и, если бы были чуть более расторопные, то могли бы и забивать. Молодцы, что старались, проявляли характер. Во втором тайме чуть-чуть просели и в концовке нас немного поддавили в штрафной. Пришлось попробовать Шумских, думаю, на следующей неделе он вернётся в строй. В целом, конечно, не наиграли на победу – идём от тура к туру и смотрим дальше.