Тедеско, Пилипчук и Хинкель, не бойтесь «Спартака»!

сегодня, 10:45

Каррера вырвал медаль, любовь и черную метку, но «красно-белые» не такие страшные, как можно подумать, оказавшись внутри.

Доменико, вечер в хату

Что для тренеров представляет «Спартак»? Школу. Но не как «Гарвард», куда тебя пригласили читать лекции о футболе, а вокруг – отборные и откормленные либеральными ценностями наивные, но талантливые студенты. Университеты такого порядка даже в топ-5 редко видим.

«Спартак» - школа тренерской жизни. Вернее, разочарований. Как тюрьма. Вдохнуть полной грудью можно, когда покидаешь заведение, не раньше. Зато взаперти получаешь пищу для размышлений о себе и окружающих. «Спартак» плохих тренеров делает еще хуже, средних – бросает там, где взял, а перспективные учатся через боль.

Эмери ни в одном клубе не получал тот опыт, что в Москве. Черчесов прошелся по дну – ему полезно. Карпин понял, что в цирке больше не смеется, а на «Джокере», наверное, уснул, если жена снова повела в кино. Валерий насмотрелся на безумных. Мурат Якин как был упрямым середняком – так и остался. И Кононов осознал, какого полета птица. Впрочем, как и Аленичев.

Сейчас соль в том, каким тренером является Тедеско. Если мощный и живучий, способен зайти со своими правилами в чужую тюрьму - фанаты будут на его стороне, как и результаты. А нет – немец получит опыт героя антивоенных книг, вроде «Уловки 22» или «Военно-полевого госпиталя». Все вокруг покажутся безумными (некоторые – будут такими), а спасет только дичайшая ирония.

Доменико получит деньги и опыт, не обязательно положительный. Но немец выиграет, возглавив «Спартак», даже если на поле проиграет. Узнает себя лучше.

Пилипчук совсем не важен

В «Спартаке» любят переоценивать мелочи. А еще – вешать ярлыки и делить славу. Например, драка за то, кто выиграл титул, со стороны кажется нелепой, а погубила. Чемпионство взяли Федун, Жирков, Каррера, Пилипчук, Промес, Глушаков, Фернандо, Зобнин и все остальные с фанатами вместе взятые. Еще помогли конкуренты – синхронно выжали тормоза, и судьи – тем, что не мешали.

Когда в «Спартаке» возносили каждый себя, то разрушили до основания пестрый коллектив из не самых мудрых людей. И непонятно, почему все перепугались, когда Федун поговорил с Пилипчуком. Во-первых, сейчас аналитик может быть адекватнее, чем раньше. Несправедливо оценивать психическое состояние человека после смерти ребенка так, словно он был здоров в тот момент.

Да, личное дело, но после таких стрессов и большие глупости делают, чем ссорятся с начальником, открывая дверь амбициям. Во-вторых, вокруг «Спартака» одни трэш-токеры. Нет людей, которые сильнее ненавидят московский клуб, чем связанные с ним фанаты, легенды или бывшие футболисты. Не обобщаем, не все одинаковые, но список тех, кто поливал «красно-белых» фекалиями, обычно состоит из своих.

От Рейнгольда до Шалимова, от Титова до Мостового. И от Тихонова глупости тоже слышали, святых нет. Атмосфера нездоровая, мудрых оценок мало, поэтому и бурная реакция на разные мелочи. Если Пилипчук вернется в статусе надзирателя от Федуна, то власти у него будет еще меньше, чем у Рианчо. Роман - амбициозный, но не смелый, а тактических гениев в «Спартаке» не было со времен Бескова. Романцев ведь не тренер, опережавший время в этом вопросе.

С Романом Михайловичем, или без него – получите контроль ситуации за Тедеско и Цорном. А Пилипчук не Глушаков, к нему нет смысла относиться в аналогичном ключе. И хотя есть сомнения в мудрости персонажа, Цорн и Тедеско в связке важнее. Гражданам Германии поручили создать видимость порядка в клубе. И правильно, «Спартак» по структуре своей левацкий, им даже анархия не светит, кормят обычно пустыми обещаниями светлого будущего.

Но ни Федун, ни Пилипчук не отменят правила капитализма. Пока у «красно-белых» бюджет в 11 миллиардов – второй в РПЛ , стратегически шансы всплыть после нового приступа любви к дайвингу всегда высокие.

Успех зависит от Тедеско

Тренеры решают, не верите – спросите Клоппа. «Спартак» будет в порядке, насколько возможно в клубе с таким хаотичным управлением и тотальным неумением выбирать. Будь-то тренер, менеджер или футболист – каждого могут избить до полусмерти, как в тюрьме. Хотя учтите в качестве теории заговора, что сейчас в московском клубе могут появиться двойные агенты.

И Цорн, и новенький исполнительный директор Власов похожи на фигур, которые понравятся потенциальным владельцам, «белые воротнички», разговаривающие на чужих языках. Это если верить, что в «Спартаке» сидят люди с мозгами и хотят подготовить актив к выгодной продаже. А если нет, то все решения на эмоциях, ведь прилипал в клубе полно – Федуну годами мешают не вмешиваться, и тот поддается на пагубное влияние.

Тщедушный Кононов был обреченным, как связанный человек в клетке с голодными всеядными. Но не стоит нагонять ужас, когда нет повода. Дайте этому набору футболистов сильного тренера – увидите ту же разницу, что между унылым «Спартаком» Аленичева, на который было тошно смотреть в играх против АЕКа, и вдохновленным, везучим, но точно не монолитным – вспомните выездные разгромы, «Спартаком» Карреры в том же составе.

Фанаты «красно-белых» питаются надеждой, и поскольку заходим на очередной круг кормления, то скоро все будут сытыми. Выпьют энергию Тедеско, а в связке с Пилипчуком или без – не важно. Еще народ подкормят интересом к Соболеву и активными поисками правого защитника, а в идеале зимними покупками, ведь буквально не хватает двух игроков, чтобы сформировать полноценную основу из 11 человек, где все – уровня топ-5 РПЛ .

А Тедеско важно и быть, как Массимо с народом, и оказаться хитрее в клубе. В дурдоме, который совмещен с тюрьмой, Массимо оказался не лучшим психологом. Не дожал Федуна по вопросу Глушакова и Комбарова, Измайлова – по дорогим трансферам, которые получил Кононов, а команду – по вопросам тактики в защите, на которой специализировался. Итальянец – славный парень, но объективно не справился.

Не значит, что проблема только в нем, а не в «Спартаке». Вот только Тедеско достался совершенно другой коллектив. Кононова никто из игроков не сливал, показывали старания без тактической поддержки авиации. По месту в таблице не скажешь, но «Спартак» - перспективная молодая команда юного тренера Тедеско и такого же юного менеджера Цорна. Но отправная точка перспективнее той, где вероломно погубили Карреру.

В клубе стало меньше бесполезных и коварных, и хотя Тедеско точно не понимает, куда попал – разберется, что свобода – основа всего. «Спартак» на миг ощутил себя вольным – сразу стали чемпионами. Если Тедеско и Хинкель с тренером вратарей и еще одним помощником – не обязательно Пилипчуком, хотя не исключен и такой вариант, подарят глоток свободы на поле, а попутно Доменико по примеру Карреры наладит связь с трибунами, союза хватит для не выдающихся, но успехов.

Стабильный «Спартак» - оксюморон, но счастливые мгновения пусть не команда и руководство, но самые верные фанаты заслужили. Тедеско с Хинкелем (правильный помощник для команды с бездарной игрой фланговых беков) переступают порог тюрьмы, чтобы всегда быть готовым улучшить условия содержания путем восстания против дилетантов. И перестать пытать фанатов для начала было бы полезным.