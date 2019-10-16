Икарди рассказал о своем будущем

Нападающий ПСЖ рассказал о своем будущем. В данный момент форвард выступает за парижан на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

В этом сезоне я играю за ПСЖ , и моя цель состоит в том, чтобы отдать все свои силы этому клубу. Затем в конце чемпионата, примерно в мае или июне, мы посмотрим, что произойдет. Пока рано что-либо говорить.

Что я буду делать, если в Лиге чемпионов мне придется играть против «Интера»? Я буду делать свою работу, я ведь профессионал. Я выйду на поле, сделаю все возможное, чтобы моя команда победила. Однако хочу заявить, что Милан - это мой дом, я хочу там жить, когда закончу играть.