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Алвес: «В Париже полно расистов»

сегодня, 00:22

Бывший игрок ПСЖ Дани Алвес заявил, что в Париже полно расистов.

Это очень интересный культурный шок. Поездка на неделю в Париж запомнится на всю жизнь. В Париже полно расистов. Мне они ничего не делали, но я слышал, что они говорили моим друзьям. В Севилье и Барселоне такого нет. 

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал проблему расизма в Европе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 837
сегодня в 00:46
Достали негры.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
   89 / 837
сегодня в 00:33
И кого ненавидят эти расисты? Наверное белых, так как Франция на 80% состоит из негров, а на 10 из арабов)
А где ах ах?
yuta_84
yuta_84
   366 / 837
сегодня в 00:33
Какой расизм может быть во Франции,там негр на негре.Расизм там к белым.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 837
сегодня в 00:29
И кого ненавидят эти расисты?
Наверное белых, так как Франция на 80% состоит из негров, а на 10 из арабов)
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