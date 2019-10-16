Алвес: «В Париже полно расистов»

Бывший игрок ПСЖ Дани Алвес заявил, что в Париже полно расистов.
Это очень интересный культурный шок. Поездка на неделю в Париж запомнится на всю жизнь. В Париже полно расистов. Мне они ничего не делали, но я слышал, что они говорили моим друзьям. В Севилье и Барселоне такого нет.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал проблему расизма в Европе.
Наверное белых, так как Франция на 80% состоит из негров, а на 10 из арабов)
Наверное белых, так как Франция на 80% состоит из негров, а на 10 из арабов)