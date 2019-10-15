Форвард Лихтенштейна: «Хотел бы играть в „Наполи“»

Нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Италии рассказал, кто ему нравится в Серии А.
Где бы я хотел играть? В Серии А, в «Наполи». Карло Анчелотти, пожалуйста, позвоните мне!
|Лихтенштейн0 : 3Италия
|Матч идет
Нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Италии рассказал, кто ему нравится в Серии А.
Где бы я хотел играть? В Серии А, в «Наполи». Карло Анчелотти, пожалуйста, позвоните мне!