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Форвард Лихтенштейна: «Хотел бы играть в „Наполи“»

сегодня, 22:08
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Нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Италии рассказал, кто ему нравится в Серии А.

Где бы я хотел играть? В Серии А, в «Наполи». Карло Анчелотти, пожалуйста, позвоните мне!

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