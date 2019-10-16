ГлавнаяНовости

Икарди: «„Интеру“ я могу пожелать только всего наилучшего»

сегодня, 10:48

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди рассказал о своем отношении к «Интеру». В данный момент форвард выступает за парижский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

«Интеру» я могу пожелать только всего наилучшего, у меня в Милане все еще много друзей. Это может быть хороший год, чтобы побороться за Скудетто. У «Интера» есть тренер Конте, который всегда хочет побеждать, есть игроки, которые хотят того же самого. Они должны продолжить работу, которую мы пытались сделать прежде, чтобы сократить разрыв с «Юве», которой до сих пор на вершине. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мендеш уверен, что Роналду обгонит Пеле в бомбардирской гонке
Сегодня, 10:22 Комментарии3
Алвес: «В Париже полно расистов»
Сегодня, 00:22 Комментарии29
Форвард Лихтенштейна: «Хотел бы играть в „Наполи“»
Вчера, 22:08 Комментарии1
Грозный: «Я бы хотел, чтобы Ракицкий играл за сборную Украины»
Вчера, 18:38 Комментарии14
Кака пожелал удачи Пиоли
Вчера, 16:46 Комментарии5
Премьер-министр Великобритании: «Расизм — пятно на футболе»
Вчера, 16:10 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 845
сегодня в 10:55
Ахаха), поэтому его и выперли, ведь лучшего желал)
GYTSYL
GYTSYL
   164 / 845
сегодня в 10:50
Да ладно моришь?
Шлешь куда надо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100