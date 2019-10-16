Икарди: «„Интеру“ я могу пожелать только всего наилучшего»

Нападающий ПСЖ рассказал о своем отношении к «Интеру». В данный момент форвард выступает за парижский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

«Интеру» я могу пожелать только всего наилучшего, у меня в Милане все еще много друзей. Это может быть хороший год, чтобы побороться за Скудетто. У «Интера» есть тренер Конте, который всегда хочет побеждать, есть игроки, которые хотят того же самого. Они должны продолжить работу, которую мы пытались сделать прежде, чтобы сократить разрыв с «Юве», которой до сих пор на вершине.