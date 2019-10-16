Икарди: «Мне не кажется, что Лукаку сейчас переживает тяжелые времена»

Нападающий ПСЖ прокомментировал игру форварда «Интера» , который сейчас переживает спад.

Мне не кажется, что Лукаку сейчас переживает тяжелые времена. Напротив, я думаю, что он начал сезон хорошо, забив сразу несколько голов. Затем он получил травму, и, возможно, этот факт вызвал критику, потому что Лукаку - это большие инвестиции со стороны клуба. Ромелу должен оправдать ожидания, но играть в Италии непросто. Серия А - лига, где больше всего обороняются. Возможно, ему нужно немного больше времени, чтобы освоиться.