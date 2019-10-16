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Икарди: «Мне не кажется, что Лукаку сейчас переживает тяжелые времена»

сегодня, 12:00

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди прокомментировал игру форварда «Интера» Ромелу Лукаку, который сейчас переживает спад. 

Мне не кажется, что Лукаку сейчас переживает тяжелые времена. Напротив, я думаю, что он начал сезон хорошо, забив сразу несколько голов. Затем он получил травму, и, возможно, этот факт вызвал критику, потому что Лукаку - это большие инвестиции со стороны клуба. Ромелу должен оправдать ожидания, но играть в Италии непросто. Серия А - лига, где больше всего обороняются. Возможно, ему нужно немного больше времени, чтобы освоиться.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 12:03
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 848
    сегодня в 12:01
    Давай еще ты негров пожалей. Они могут воспринять это как расизм, ведь жалеют слабых.
    Ахаха)
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