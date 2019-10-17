СМИ: МЮ нанял секретных агентов для проверки потенциальных новичков

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Руководство «Манчестер Юнайтед» использует услуги «шпионских агентств» для проверки возможных новичков команды, утверждает источник.

Отмечается, что в клубе задумались о таком решении ещё в 2014 году после прихода из «Спортинга». Защитник находился под следствием по обвинению в нападении на нескольких человек в Аргентине, однако МЮ узнал об этом уже по окончании оформления трансфера.

Для предотвращения подобных случаев клуб нанял так называемых секретных агентов, которые подробно изучают жизнь каждого потенциального новичка «красных дьяволов».