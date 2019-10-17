СМИ: МЮ нанял секретных агентов для проверки потенциальных новичков

Руководство «Манчестер Юнайтед» использует услуги «шпионских агентств» для проверки возможных новичков команды, утверждает источник.
Отмечается, что в клубе задумались о таком решении ещё в 2014 году после прихода Маркоса Рохо из «Спортинга». Защитник находился под следствием по обвинению в нападении на нескольких человек в Аргентине, однако МЮ узнал об этом уже по окончании оформления трансфера.
Для предотвращения подобных случаев клуб нанял так называемых секретных агентов, которые подробно изучают жизнь каждого потенциального новичка «красных дьяволов».
Недавно сообщалось, что МЮ интересуется полузащитником «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.