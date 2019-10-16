Сарри заинтересован в том, чтобы Рабьо остался в «Ювентусе»

вчера, 23:33

Главный тренер «Ювентуса» надеется на то, что полузащитник останется в команде.

Несмотря на все слухи о возможном уходе француза, наставник «бьянконери» намерен сделать всё необходимое для того, чтобы хавбек адаптировался к требованиям итальянского футбола.

Ранее сообщалось, что Сарри похвалил Рабьо за игру в матче против «Брешии».