ГлавнаяНовости

Сарри заинтересован в том, чтобы Рабьо остался в «Ювентусе»

вчера, 23:33

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри надеется на то, что полузащитник Адриен Рабьо останется в команде.

Несмотря на все слухи о возможном уходе француза, наставник «бьянконери» намерен сделать всё необходимое для того, чтобы хавбек адаптировался к требованиям итальянского футбола.

Ранее сообщалось, что Сарри похвалил Рабьо за игру в матче против «Брешии».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Арсенал» заинтересован еще в одном футболисте «Реала»
Вчера, 21:16 Комментарии6
Слухи«Тоттенхэм» хочет включить Иско в сделку по Эриксену
Вчера, 21:15 Комментарии1
Слухи«Реал» заинтересован в нападающем ПСВ
Вчера, 21:05 Комментарии8
Слухи«Фиорентина» намерена подписать Ибрагимовича
Вчера, 20:59 Комментарии5
СлухиНазваны две причины, почему МЮ не стал покупать Неймара
Вчера, 20:46 Комментарии18
«Манчестер Сити» нацелен на Кулибали
Вчера, 20:26 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил Глор кабинета
   39 / 850
сегодня в 00:37
Интерасты ни за какие деньги не отдадут Рокки. Это как ливер откажется от Скомины, а армейцы от Карася))
Жека10
Жека10
   449 / 850
сегодня в 00:35
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:06
    Рабьо гнить на лавке до конца карьеры😁

    А его матери болт, чтоб была довольна жизнью😁
    Глор кабинета
    Глор кабинета
       33 / 850
    вчера в 23:52
    Мы, поклонники, тоже одобряем наличие в составе, желательно в стартовом, и Рабьо, и Джана, и Рэмзи. К ним бы ещё докупить Озила и тогда, с учётом двенадцатого игрока Рокки, очередное скудетто, как и восьмой проигранный финал, были бы в кармане.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100