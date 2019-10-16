Сарри заинтересован в том, чтобы Рабьо остался в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри надеется на то, что полузащитник Адриен Рабьо останется в команде.
Несмотря на все слухи о возможном уходе француза, наставник «бьянконери» намерен сделать всё необходимое для того, чтобы хавбек адаптировался к требованиям итальянского футбола.
Ранее сообщалось, что Сарри похвалил Рабьо за игру в матче против «Брешии».
Хотя какая тут новость,это же не купить у кого то того или иного игрока,а вопрос лишь в том,останется ли он в кабинетусе или нет.
Какой клуб такие и новости
Хотя какая тут новость,это же не купить у кого то того или иного игрока,а вопрос лишь в том,останется ли он в кабинетусе или нет.
Какой клуб такие и новости
А его матери болт, чтоб была довольна жизнью😁
А его матери болт, чтоб была довольна жизнью😁