Огбонна: «С нетерпением жду встречи с „Эвертоном“»

Защитник «Вест Хэма» прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Эвертона».

Я с нетерпением жду этой игры. В каждом матче АПЛ можно увидеть, как изменяется состояние команды, встречи с «Бернли», «Кристал Пэлас», «Брайтоном» - действительно тяжелые.

Они будут готовиться персонально к вам, поэтому придется ответственно подходить к игре, если вы хотите занять свое место в таблице. Для нас это хороший шанс показать себя, но это будет непросто.