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Огбонна: «С нетерпением жду встречи с „Эвертоном“»

сегодня, 09:13
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм19.10.2019 в 14:30 Не начался

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Эвертона». 

Я с нетерпением жду этой игры. В каждом матче АПЛ можно увидеть, как изменяется состояние команды, встречи с «Бернли», «Кристал Пэлас», «Брайтоном» - действительно тяжелые. 

Они будут готовиться персонально к вам, поэтому придется ответственно подходить к игре, если вы хотите занять свое место в таблице. Для нас это хороший шанс показать себя, но это будет непросто. 

Ранее Огбонна признался, что счастлив в «Вест Хэме».

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ДСА
ДСА
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сегодня в 09:33
Пожалуй Вест Хэм - фаворит.
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