Двух игроков «Дерби» лишили прав и приговорили к общественным работам

сегодня, 15:20

Футболисты «Дерби Каунти» Мэйсон Беннетт и Том Лоуренс получили наказание в суде за вождение в нетрезвом состоянии, которое привело к ДТП .

Оба игрока на два года лишены водительских прав и приговорены к 180 часам неоплачиваемой работы на протяжении 12 месяцев.

24 сентября Лоуренс врезался в машину Беннетта, а затем въехал в дорожный знак. Тестирование показало превышенную норму содержания алкоголя в организме обоих водителей. Кроме того, пострадал капитан «Дерби» , который был пассажиром одной из машин. Из-за серьезной травмы обоих коленей он выбыл на 15 месяцев.