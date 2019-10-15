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Двух игроков «Дерби» лишили прав и приговорили к общественным работам

сегодня, 15:20

Футболисты «Дерби Каунти» Мэйсон Беннетт и Том Лоуренс получили наказание в суде за вождение в нетрезвом состоянии, которое привело к ДТП.

Оба игрока на два года лишены водительских прав и приговорены к 180 часам неоплачиваемой работы на протяжении 12 месяцев.

24 сентября Лоуренс врезался в машину Беннетта, а затем въехал в дорожный знак. Тестирование показало превышенную норму содержания алкоголя в организме обоих водителей. Кроме того, пострадал капитан «Дерби» Ричард Кио, который был пассажиром одной из машин. Из-за серьезной травмы обоих коленей он выбыл на 15 месяцев.

ДТП

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