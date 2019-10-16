Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке:
Ранее сообщалось, что Зинченко предупреждал Бернарду Силву перед матчем Украина-Португалия.
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке:
Ранее сообщалось, что Зинченко предупреждал Бернарду Силву перед матчем Украина-Португалия.
Жалко цветочки....
Жалко цветочки....
Главное, что всех всё устраивает)
Главное, что всех всё устраивает)
Все бабы разные. Кто-то первым делом о благосостоянии, положении в обществе и карьере думает, а кто-то о болте. Аха-ха)
Все бабы разные. Кто-то первым делом о благосостоянии, положении в обществе и карьере думает, а кто-то о болте. Аха-ха)
Ничего личного, просто кто-то девушек любит, а кто-то ненавидит Спартак. Аха-ха)
Ничего личного, просто кто-то девушек любит, а кто-то ненавидит Спартак. Аха-ха)