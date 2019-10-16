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Зинченко сделал предложение своей девушке

сегодня, 22:07

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное «ДА» в моей жизни ❤️

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Ранее сообщалось, что Зинченко предупреждал Бернарду Силву перед матчем Украина-Португалия.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   10 / 849
сегодня в 23:12
Так а что там в баской кухне, на стол подают?
Там много разных закусок-тапас (пинчос), каждая на зубочистке. От пирожных с рыбным муссом до обычных канапе. Запивается обычной кавой, это местное шампанское. Набираешь все, сколько зубочисток останется у тебя, столько ты и платишь.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Так Себе Аналитик
   74 / 849
сегодня в 23:03
А я, кстати, в Барселоне был, и каталонской особой кухни там сильно не заметил, скорее, там много баскских ресторанов.
Так а что там в баской кухне, на стол подают?
Глор кабинета
Глор кабинета
   35 / 849
сегодня в 22:58
Одни украинцы предложения делают, другие в инете под монархов косят - каждому своё)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 849
сегодня в 22:56
Своей? А я думал не своей.
Жалко цветочки....
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
   74 / 849
сегодня в 22:53
Так то и не люди
Я бы тебе ответил на меня забанят, а так я слов подобрать не могу,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   10 / 849
сегодня в 22:52
Наверное решили на Родине провести. Всё-таки вся родня там. Да и в ресторане Пепа в Манчестере «Tast Cuina Catalana» не всегда бывают скидки. Тем более украинцев вряд ли заинтересует каталонская кухня.
А я, кстати, в Барселоне был, и каталонской особой кухни там сильно не заметил, скорее, там много баскских ресторанов.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   74 / 849
сегодня в 22:50
Вот у шрека с его пасией, вот там я понимаю любовь)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   5 / 849
сегодня в 22:50
Ты жестко травишь, не по людски,
Так то и не люди
allemz
allemz ответил Опасный хулиган
   30 / 849
сегодня в 22:48
Почему в Киеве, а не в Манчестере?
Наверное решили на Родине провести. Всё-таки вся родня там. Да и в ресторане Пепа в Манчестере «Tast Cuina Catalana» не всегда бывают скидки. Тем более украинцев вряд ли заинтересует каталонская кухня.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
   74 / 849
сегодня в 22:47
Наверное в киеве розы дешевле. А может вообще дармовые - на кладбище героев АТО насобирали. Аха-ха)
Ты жестко травишь, не по людски,
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Опасный хулиган
   5 / 849
сегодня в 22:45
Почему в Киеве, а не в Манчестере?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       10 / 849
    сегодня в 22:44
    Да это журналисточка с " футбол гебельс", крутится там в футбольной среде. Насмотрелась на футболеров, и себе одного урвала.
    Кстати, офтоп: если кто не знает, почему Артем Ребров целует штанги, пусть посмотрит их семейное фото, его жена немного переборщила с ботоксом))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       5 / 849
    сегодня в 22:44
    Да это журналисточка с " футбол гебельс", крутится там в футбольной среде. Насмотрелась на футболеров, и себе одного урвала.
    В жизни всё относительно. Да и всякое бывает. Может и любовь. Может она его разводит, а может она думает, что его разводит, но он знает, что это он её покупает. Аха-ха)
    Главное, что всех всё устраивает)
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       74 / 849
    сегодня в 22:43
    На Этиахад ее бы не пустили.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       577 / 849
    сегодня в 22:42
    Почему в Киеве, а не в Манчестере?
    Groove000
    Groove000
       62 / 849
    сегодня в 22:41
    Совет да любовь
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
       74 / 849
    сегодня в 22:39
    А почему бы и нет? Все бабы разные. Кто-то первым делом о благосостоянии, положении в обществе и карьере думает, а кто-то о болте. Аха-ха)
    Да это журналисточка с " футбол гебельс", крутится там в футбольной среде. Насмотрелась на футболеров, и себе одного урвала.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       5 / 849
    сегодня в 22:33
    Ты хочешь сказать, если бы Зинченко, грузчиком в сильпо работал, то она бы на его повелась?
    А почему бы и нет?
    Все бабы разные. Кто-то первым делом о благосостоянии, положении в обществе и карьере думает, а кто-то о болте. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       5 / 849
    сегодня в 22:32
    Вот это ты траванул. Всю ночь теперь буду замаливать этот грех.
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
         74 / 849
      сегодня в 22:32
      Зависть - один из смертных грехов. Аха-ха)
      Ты хочешь сказать, если бы Зинченко, грузчиком в сильпо работал, то она бы на его повелась?
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
         74 / 849
      сегодня в 22:29
      Зависть - один из смертных грехов. Аха-ха)
      Вот это ты траванул. Всю ночь теперь буду замаливать этот грех.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
         5 / 849
      сегодня в 22:26
      Да что там милого. Просто, Зинченко игрок МС. Вот и все умиление.
      Зависть - один из смертных грехов. Аха-ха)
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Так Себе Аналитик
         74 / 849
      сегодня в 22:18
      Мило)
      Да что там милого. Просто, Зинченко игрок МС. Вот и все умиление.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         10 / 849
      сегодня в 22:13
      Мило)
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