Тедеско: «Хочу доказать, что заслуживаю тренировать „Спартак“»

Новый наставник «Спартака» отреагировал на критику со стороны некоторых бывших игроков команды.

Бывшие футболисты «Спартака» считают, что я ничего не добился? Для меня это не проблема. Каждый может высказывать свое мнение. Я принимаю его. На данный момент они правы: я стал вторым с «Шальке», спас «Эрцгебирге» от вылета. Для меня лично это было равносильно титулам.

Но я понимаю слова ветеранов. И моя задача — доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера «Спартака». Но есть и еще один важный момент — если люди обсуждают, критикуют, переживают, значит, этот клуб действительно важен и популярен. И это для меня имеет главное значение.