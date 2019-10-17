ГлавнаяНовости

Тедеско: «Хочу доказать, что заслуживаю тренировать „Спартак“»

сегодня, 10:50

Новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на критику со стороны некоторых бывших игроков команды.

Бывшие футболисты «Спартака» считают, что я ничего не добился? Для меня это не проблема. Каждый может высказывать свое мнение. Я принимаю его. На данный момент они правы: я стал вторым с «Шальке», спас «Эрцгебирге» от вылета. Для меня лично это было равносильно титулам.

Но я понимаю слова ветеранов. И моя задача — доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера «Спартака». Но есть и еще один важный момент — если люди обсуждают, критикуют, переживают, значит, этот клуб действительно важен и популярен. И это для меня имеет главное значение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Караваев: «Мы настроены на победу и рассчитываем взять три очка»
Сегодня, 11:19 Комментарии0
Семак: «Матчи сборных — всегда проблема для тренерского штаба»
Сегодня, 11:14 Комментарии0
Тедеско ко всему открыт. Пока
Сегодня, 11:00Сергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии2
Тедеско: «Огорчают травмы некоторых футболистов»
Сегодня, 10:24 Комментарии8
Тедеско: «Федун - большой фанат „Спартака“»
Сегодня, 10:17 Комментарии22
Шомуродов: «Чемпионат России стал гораздо интереснее»
Сегодня, 08:30 Комментарии29
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
   42 / 846
сегодня в 11:18
это как с эмоциональной, неравнодушной, нервной женой :
волнуется, переживает, любит сильно ... расстроившись, сильно ругается и сковородкой засветить может !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100