Тедеско ко всему открыт. Пока

сегодня, 11:00

«Спартак» - это когда ты только возглавил команду, а тебя уже со всех сторон обсудили. «Соккер.ру» собрал ответы Доменико Тедеско на ряд животрепещущих вопросов.

О приглашении в «Спартак»:

Начнем с того, что для меня честь, когда связываются из такого большого клуба. «Спартак» мне давно и хорошо известен. Взять даже юношеский футбол, в котором я начинал: все знают, что у москвичей одна из самых сильных академий. «Спартак» постоянно играл в еврокубках, в том числе — в Лиге чемпионов. Такие обращения поступают не каждый день, это высокая категория. Говорят, что я пришел по знакомству с Цорном? Мы вообще не были знакомы. Ни разу не общались прежде.

Об ожиданиях от сезона:

Все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о каких-то конкретных местах. Просто не имеет смысла сейчас говорить о том, что мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами. Это нормально, что фанаты ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми.

О негативных комментариях бывших спартаковцев:

Меня радует, что есть реакция со стороны именитых в прошлом футболистов. Это лишний раз подчеркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне это нравится. Главное, что почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать.

О решении тренироваться в Тушино, а не в Тарасовке:

Если правильно понимаю, то план перебраться в Москву у клуба есть уже давно, и его начали претворять в жизнь задолго до моего прихода. Могу сказать, что мне очень нравится в Тушино. Здесь команду мотивирует стадион, в раздевалке которого переодеваемся, имеются отличные условия, прекрасный тренажерный зал. В паре шагов клубный офис, где можно тут же обсудить какие-то вопросы с тем же Цорном. Это здорово экономит время. А время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет. Так любят говорить в Штутгарте.

О словах Эмери про информационный вакуум в «Спартаке»:

Вообще не вижу проблем. С иностранцами могу разговаривать на их языках. Среди россиян Кутепов отлично знает английский, Джикия, Бакаев, другие ребята тоже общаются. Администратор — легко. С тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем из Сербии полный контакт. Эмери говорил об изоляции от журналистов? Будем постоянно доносить свои мысли на тех же пресс-конференциях, слушать вопросы, которые возникают. Не могу сказать, что я и в Германии часто читал прессу. Просто не хватает времени. Важнее потратить его на работу.

Об открытых для журналистов и фанатов тренировках:

В «Шальке» у нас только одна тренировка в неделю была закрыта от болельщиков и прессы. Но в каждом клубе свои правила и традиции. Важно, что по этому поводу думают футболисты, руководители, работники. Конечно, нельзя забывать, что «Спартак», насколько мне известно, называют народной командой. Я пока провел лишь три тренировки, в дальнейшем мы обязательно обсудим все организационные моменты — чтобы это устраивало все стороны. Поначалу, скажем, у нас будет много теоретических занятий на поле, которые не должны становиться достоянием общественности. В конце концов, болельщики сами заинтересованы в первую очередь в успешном выступлении команды в официальных матчах, поэтому должны идти на какие-то компромиссы.

О состоянии Шюррле и лидерах команды:

В среду он провел первую тренировку вместе с командой. Андре в неплохой форме, здорово себя готовил по индивидуальной программе. Но все-таки пропустил довольно много из-за болезни, две-три недели принимал лекарства, так что не знаю, хватит ли времени войти в оптимальную форму до встречи с «Рубином». Место в этом матче никому не гарантировано. Но Шюррле, конечно, один из лидеров в раздевалке. Вижу, что многие ребята с уважением относятся к его мнению, прислушиваются. Как и к другим лидерам, которые также должны стать проводниками идей — Джикии, Жиго, Тилю, Реброву, Ещенко. Есть много претендентов. Пока с нами не занимается Зобнин, поэтому я его не назвал сразу, но он тоже очень важен, это вице-капитан.

О работе в «Мерседесе»:

Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в «Мерседесе». Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдете на такой риск. Я – пошел. Первое время получал 150 евро в месяц. Я выбрал футбол не из-за денег. А в «Штутгарт» попал, когда клубу требовался детский тренер для работы с самой младшей командой – до 9 лет. К тому моменту я уже имел такой опыт и любил заниматься с детьми. Позвонил в «Штутгарт» и предложил себя. Мне дали попробовать, детям понравилось и дальше пошло.

Об отсутствии аккаунтов в социальных сетях:

Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьёй или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки. Люди могут спрашивать про войну в Афганистане или политическую обстановку в России или Италии. Есть люди, которые хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой. Конечно, я думаю о многих ситуациях, но не хочу делать публичные комментарии по каждой теме.

Цитаты из интервью взяты с ресурса sport-express.ru.