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Селюк рассказал о перспективах Дзюбы в чемпионате Италии

сегодня, 22:41

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в другой клуб:

Дзюба — мой любимчик. Я его поддерживал еще в те времена, когда все от него отворачивались, везде отдавали в аренды. Не знаю, действительно ли им интересуется «Интер», но, учитывая работу Роберто Манчини в «Зените», не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу.

Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Потому что там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают. Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии. Более того, сейчас Дзюба на подъеме. Спортивном, эмоциональном, психологическом, политическом. После чемпионата мира он является одним из символов российского футбола, и ему нет смысла уезжать из России.

Я знаю, что он хотел попробовать себя в Англии, и там, безусловно, его футбол. Вот в Англии он мог бы себя проявить, но сколько ему там? 31 год уже?

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Дзюбе

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STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
   62 / 847
сегодня в 23:30
Мне кажется , что здесь Селюк прав. Англия , Артемки чемп , но он и дома в порядке!
VIPded
VIPded
   41 / 847
сегодня в 23:27
Редкий случай согласиться с ДимДимычем.))
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 847
сегодня в 23:24
Ну , вот откуда Селюк все знает???А как примазался то профессионально!!!
Все зависит от команды, от тренера, от самого Артема.
Посмотрим куда наш "балабол" рванет и , я думаю, у Селюка он совета просить не будет.
свиноспартач
свиноспартач
сегодня в 23:13
сиди дома, здесь комфортней
dimagas2
dimagas2 ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
сегодня в 22:56
Что за бред с Интером? :)
Ну типа у Лукаки нет подмены,а Антошка Конте любит таранных напов.
Zenit_84
Zenit_84
   168 / 847
сегодня в 22:54
Он только в России состоится. Зарубеж не для него
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 847
сегодня в 22:51
Что за бред с Интером? :)
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