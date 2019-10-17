Селюк рассказал о перспективах Дзюбы в чемпионате Италии

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» в другой клуб:

Дзюба — мой любимчик. Я его поддерживал еще в те времена, когда все от него отворачивались, везде отдавали в аренды. Не знаю, действительно ли им интересуется «Интер», но, учитывая работу в «Зените», не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу.

Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Потому что там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают. Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии. Более того, сейчас Дзюба на подъеме. Спортивном, эмоциональном, психологическом, политическом. После чемпионата мира он является одним из символов российского футбола, и ему нет смысла уезжать из России.

Я знаю, что он хотел попробовать себя в Англии, и там, безусловно, его футбол. Вот в Англии он мог бы себя проявить, но сколько ему там? 31 год уже?