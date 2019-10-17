Селюк рассказал о перспективах Дзюбы в чемпионате Италии

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в другой клуб:
Дзюба — мой любимчик. Я его поддерживал еще в те времена, когда все от него отворачивались, везде отдавали в аренды. Не знаю, действительно ли им интересуется «Интер», но, учитывая работу Роберто Манчини в «Зените», не исключаю, что он мог порекомендовать Дзюбу.
Но итальянский чемпионат не для российских нападающих. Потому что там очень тактический футбол, постоянно перекрывают зоны и не очень-то много забивают. Поэтому Дзюбе нет смысла переходить в любой клуб из Италии. Более того, сейчас Дзюба на подъеме. Спортивном, эмоциональном, психологическом, политическом. После чемпионата мира он является одним из символов российского футбола, и ему нет смысла уезжать из России.
Я знаю, что он хотел попробовать себя в Англии, и там, безусловно, его футбол. Вот в Англии он мог бы себя проявить, но сколько ему там? 31 год уже?
Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Дзюбе.
Все зависит от команды, от тренера, от самого Артема.
Посмотрим куда наш "балабол" рванет и , я думаю, у Селюка он совета просить не будет.
Все зависит от команды, от тренера, от самого Артема.
Посмотрим куда наш "балабол" рванет и , я думаю, у Селюка он совета просить не будет.