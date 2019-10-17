Медведев: «Думаю, что Дзюба прыгнет выше меня, а быстрее пробегу я»

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал на тему борьбы с нападающим «Зенита» в ряде легкоатлетических дисциплин.

Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но, как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я.