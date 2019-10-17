ГлавнаяНовости

Медведев: «Думаю, что Дзюба прыгнет выше меня, а быстрее пробегу я»

сегодня, 15:46

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал на тему борьбы с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в ряде легкоатлетических дисциплин.

Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но, как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я.

Недавно мы сообщали, что Дзюба может продолжить карьеру в «Интере».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дюпин: «У нас есть недочеты в плане завершения и обострения атак»
Сегодня, 15:17 Комментарии1
«Уфа»: «Все футболисты готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе»
Сегодня, 15:06 Комментарии6
Дюпин - о матче против «Спартака»: «Будем отталкиваться от своей игры»
Сегодня, 15:06 Комментарии3
Павлюченко: «Через 50 лет всё равно будем вспоминать матч с Англией»
Сегодня, 14:45 Комментарии8
Шаронов: «Мы не знаем, как будет играть „Спартак“»
Сегодня, 14:42 Комментарии9
Смолов: «Мы покажем шоу, я скоро вернусь»
Сегодня, 14:15 ФотоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   212 / 842
сегодня в 15:51
Это так
cska plus
cska plus
   3 / 842
сегодня в 15:49
Тёме и выпрыгивать не нужно он и так длинный.
Romeo 777
Romeo 777
   442 / 842
сегодня в 15:49
Что к чему...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100