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Титов: «Нынешний „Спартак“ для меня - загадка»

сегодня, 21:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин19.10.2019 в 16:30 Не начался

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Рубина»:

Новый тренер у «Спартака» — Доменико Тедеско. И это означает для меня, что «Спартак» становится еще большей загадкой. И так не знал, чего ждать от команды в каждом следующем матче. Сейчас и подавно. Все может у Тедеско повернуться и в одну сторону, и в другую.

Это первый матч, эмоции у всех должны быть. Велики шансы, что «Спартак» сыграет хорошо, по крайней мере, эмоционально и выиграет. К тому же команда должна перестроиться. Тедеско озвучивал, что возможен вариант на переход в три центральных защитника, особенно если Жиго будет готов. Но Тедеско сказал, что и в два защитника вариант жизнеспособен. Но мне бы интересно было бы посмотреть на игру с тремя центральными. Есть Джикия, Жиго и Кутепов. Это интересно. Вопрос только, что будет, если кто-то из них сломается. Ну и вопрос с флангами остается. Слева Айртон, но он сейчас не совсем здорово. Справа Ещенко и Рассказов. Не знаю, кто понравится Тедеско.

Если говорить о «Рубине», то команда хорошо начала чемпионат, потом была длинная серия неудач. Но ее команда Шаронова прервала перед перерывом. Посмотрим, что было наработано за время паузы.

Ранее Титов заявил, что «Спартак» непредсказуем

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   111 / 847
сегодня в 21:54
Титов футбол не смотрит. Джикия получил дисквалификацию и не будет играть с Рубином.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   68 / 847
сегодня в 21:53
Скоро Титыч пригласит нового физрука на чашечку бромонтана и его сразу озарит новая стратегия выхода в пердив
ermak6848
ermak6848
   115 / 847
сегодня в 21:52
непонятки - загадки одним словом темнилово....
311
311
   81 / 847
сегодня в 21:52
Без бромантана не разобраться!)
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