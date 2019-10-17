Титов: «Нынешний „Спартак“ для меня - загадка»

Бывший капитан «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Рубина»:

Новый тренер у «Спартака» — . И это означает для меня, что «Спартак» становится еще большей загадкой. И так не знал, чего ждать от команды в каждом следующем матче. Сейчас и подавно. Все может у Тедеско повернуться и в одну сторону, и в другую.

Это первый матч, эмоции у всех должны быть. Велики шансы, что «Спартак» сыграет хорошо, по крайней мере, эмоционально и выиграет. К тому же команда должна перестроиться. Тедеско озвучивал, что возможен вариант на переход в три центральных защитника, особенно если Жиго будет готов. Но Тедеско сказал, что и в два защитника вариант жизнеспособен. Но мне бы интересно было бы посмотреть на игру с тремя центральными. Есть Джикия, Жиго и Кутепов. Это интересно. Вопрос только, что будет, если кто-то из них сломается. Ну и вопрос с флангами остается. Слева Айртон, но он сейчас не совсем здорово. Справа Ещенко и Рассказов. Не знаю, кто понравится Тедеско.

Если говорить о «Рубине», то команда хорошо начала чемпионат, потом была длинная серия неудач. Но ее команда Шаронова прервала перед перерывом. Посмотрим, что было наработано за время паузы.