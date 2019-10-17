Галямин назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов на сегодня является идеальным вариантом для «Спартака» и «Динамо».
Недавно обменивался со своим другом мнениями, сошлись на том, что Черчесов – единственный на данный момент тренер, который способен поднять либо «Динамо», либо «Спартак».
Отметим, что «Спартак» недавно назначил главным тренером команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист уже успел сделать ряд заявлений в качестве наставника «красно-белых». В частности, он высказался о том, что его мотивирует в работе со «Спартаком».
В то же время «Динамо» доверилось тренеру молодежной команды клуба – Кириллу Новикову.
У него получилось в Шальке на багаже предыдущего тренера .
Может и со Спартаком на багаже Кононова получится .
У него получилось в Шальке на багаже предыдущего тренера .
Может и со Спартаком на багаже Кононова получится .