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Галямин назвал идеального тренера для «Спартака»

сегодня, 18:27

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов на сегодня является идеальным вариантом для «Спартака» и «Динамо».

Недавно обменивался со своим другом мнениями, сошлись на том, что Черчесов – единственный на данный момент тренер, который способен поднять либо «Динамо», либо «Спартак».

Отметим, что «Спартак» недавно назначил главным тренером команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист уже успел сделать ряд заявлений в качестве наставника «красно-белых». В частности, он высказался о том, что его мотивирует в работе со «Спартаком».

В то же время «Динамо» доверилось тренеру молодежной команды клуба – Кириллу Новикову.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил EAGinLE
   19 / 842
сегодня в 18:53
Пусть Доменико Тодеско тренерует . У него получилось в Шальке на багаже предыдущего тренера . Может и со Спартаком на багаже Кононова получится .
В багаже Кононова одни пиджаки.
cska1948
cska1948
   100 / 842
сегодня в 18:34
К чему говорить о тренере, который сейчас в СпаМ не пойдёт?
EAGinLE
EAGinLE
   70 / 842
сегодня в 18:32
Пусть Доменико Тодеско тренерует .
У него получилось в Шальке на багаже предыдущего тренера .
Может и со Спартаком на багаже Кононова получится .
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