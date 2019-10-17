Галямин назвал идеального тренера для «Спартака»

сегодня, 18:27

Экс-защитник ЦСКА и сборной России заявил, что наставник национальной команды на сегодня является идеальным вариантом для «Спартака» и «Динамо».

Недавно обменивался со своим другом мнениями, сошлись на том, что Черчесов – единственный на данный момент тренер, который способен поднять либо «Динамо», либо «Спартак».

Отметим, что «Спартак» недавно назначил главным тренером команды . Немецкий специалист уже успел сделать ряд заявлений в качестве наставника «красно-белых». В частности, он высказался о том, что его мотивирует в работе со «Спартаком».

В то же время «Динамо» доверилось тренеру молодежной команды клуба – .