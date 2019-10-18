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Гвардиола: «Нужно урегулировать конфликт между Каталонией и Испанией»

сегодня, 17:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал протесты в Каталонии:

Я не против переноса Эль Классико. Вы должны спросить у федерации. Если это сделали, значит их беспокоит текущая ситуация. Меня тоже беспокоит, что творится в моей стране. Каталония - моя страна.

Если были бы не убеждены в том, что они правы, не было бы миллионных протестов с требованием отпустить заключенных. Международное сообщество должно помочь урегулировать конфликт между Каталонией и Испанией. Кто-то должен выступить посредником.

Среди заключенных есть и мои друзья. Нужно, чтобы правительство Испании и каталонские лидеры сели за стол переговоров. 

Напомним, что из-за массовых протестов не могут определиться с датой матча между «Барселоной» и «Реалом».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   82 / 832
сегодня в 18:36
Свободу Каталонии и ее лидерам!
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
сегодня в 18:34
да сепаров нигде нелюбят
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 832
сегодня в 18:26
Ну разве что временно урегулировать,пойдя на обоюдные уступки.
cska plus
cska plus
   2 / 832
сегодня в 18:07
Не зря арестовали.
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