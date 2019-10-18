Гвардиола: «Нужно урегулировать конфликт между Каталонией и Испанией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал протесты в Каталонии:
Я не против переноса Эль Классико. Вы должны спросить у федерации. Если это сделали, значит их беспокоит текущая ситуация. Меня тоже беспокоит, что творится в моей стране. Каталония - моя страна.
Если были бы не убеждены в том, что они правы, не было бы миллионных протестов с требованием отпустить заключенных. Международное сообщество должно помочь урегулировать конфликт между Каталонией и Испанией. Кто-то должен выступить посредником.
Среди заключенных есть и мои друзья. Нужно, чтобы правительство Испании и каталонские лидеры сели за стол переговоров.
Напомним, что из-за массовых протестов не могут определиться с датой матча между «Барселоной» и «Реалом».