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Шалимов: «Сложно создавать моменты в игре против „Локомотива“»

сегодня, 22:04
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Локомотива».

Сложно создавать моменты в игре против «Локомотива». Травмы, дисквалификации, но команда выходит такая же боевая. Очень уверенно позиционно действует, а контратаки не пропускает, потому что пять человек все время сзади.

Во втором тайме мы мяч контролировали, пытались что-то создать, но сложно. Поактивнее на флангах должны были быть. Не все сделали, что планировали. Но не только наша вина в таком результате, потому что против «Локомотива» сложно играть. Трудно взломать их оборону.

С углового пару раз пробили головой. Но нестандартных ходов не было. Старались играть низом. Но свалились на необоснованные длинные передачи. Не должны мы этого делать. Однако нужно время, чтобы перестроиться.

«Локомотив» таким образом набирает очки со всеми. Примерно одинаково играет против всех.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
сегодня в 22:12
Не надо быть семь пядей во лбу чтобы предвидеть, что с таким тренером они будут болтаться в конце турн. таблицы. Чем быстрее с ним расстанутся, тем больше шансов не вылететь в ФНЛ.
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 835
сегодня в 22:07
у Локомотива есть травмы и дисвалификации,а у Терека - Шалимов
Никакой гармонии,явный дисбаланс)
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