Капитан сборной России по регби: «Я бы пригласил к нам в команду Дзюбу»

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился мнением о выходе российской национальной команды по футболу на Евро-2020, а также рассказал, кого бы из футболистов пригласил в регбийную сборную.

Выход сборной России по футболу на Евро-2020 — это показатель работы не покладая рук, это хороший пример того, что такой работой можно добиваться результата. Если в регби никогда ничего случайного не происходит, только плоды долгой и систематической подготовки дают результат, то в футболе это тоже результат системности подхода главного тренера и всех футболистов. Игроки раскрываются тогда, когда футболисты и тренеры доверяют друг другу. Мне кажется, за последние пару лет сложилась очень хорошая атмосфера в сборной России, это заметно. Результат растет, когда есть именно такая атмосфера.

Кого бы пригласил в сборную России по регби? Артема Дзюбу, я уже говорил, что он подходит нам по габаритам, он мог бы поучаствовать хотя бы в тренировочном процессе и ощутить на себе все прелести регби. Такой обмен опытом уже происходил, когда, по-моему, 8 лет назад был рекламный ролик Адидас перед Кубком мира, когда в нем принимали участие звезды английского футбола и регби. Тогда Джонни Уилкинсон и Дэвид Бекхэм били по мячам, Бекхем бил по овальному мячу, а Уилкинсон по круглому, и сравнивали их удары, это была хорошая и интересная рекламная кампания, было бы интересно тоже посмотреть на это у нас. Хотел бы я такой челлендж с Артемом Дзюбой? Любая коллаборация была бы полезной для двух видов спорта, это был бы крутой пиар в большей степени, конечно для регби, ввиду популярности футбола.

Хотел бы я сыграть в футбол 5 на 5 против игроков сборной России? У нас нет шансов в футболе, а футболисты, боюсь, не согласятся сыграть с нами в регби. Конечно, у нас есть техничные ребята, которые могут составить конкуренцию футболистам, я в их число не вхожу, но есть ребята, которые не отказались бы от подобного эксперимента. Это был бы прекрасный опыт и пиар и хорошее знакомство с профессиональным футболом, мы все делаем одно дело, мы предоставляем Россию на международной арене. Было бы круто, если бы у нас были более тесные отношения и связь друг с другом.