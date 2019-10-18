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Капитан сборной России по регби: «Я бы пригласил к нам в команду Дзюбу»

сегодня, 20:18

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился мнением о выходе российской национальной команды по футболу на Евро-2020, а также рассказал, кого бы из футболистов пригласил в регбийную сборную.

Выход сборной России по футболу на Евро-2020 — это показатель работы не покладая рук, это хороший пример того, что такой работой можно добиваться результата. Если в регби никогда ничего случайного не происходит, только плоды долгой и систематической подготовки дают результат, то в футболе это тоже результат системности подхода главного тренера и всех футболистов. Игроки раскрываются тогда, когда футболисты и тренеры доверяют друг другу. Мне кажется, за последние пару лет сложилась очень хорошая атмосфера в сборной России, это заметно. Результат растет, когда есть именно такая атмосфера.

Кого бы пригласил в сборную России по регби? Артема Дзюбу, я уже говорил, что он подходит нам по габаритам, он мог бы поучаствовать хотя бы в тренировочном процессе и ощутить на себе все прелести регби. Такой обмен опытом уже происходил, когда, по-моему, 8 лет назад был рекламный ролик Адидас перед Кубком мира, когда в нем принимали участие звезды английского футбола и регби. Тогда Джонни Уилкинсон и Дэвид Бекхэм били по мячам, Бекхем бил по овальному мячу, а Уилкинсон по круглому, и сравнивали их удары, это была хорошая и интересная рекламная кампания, было бы интересно тоже посмотреть на это у нас. Хотел бы я такой челлендж с Артемом Дзюбой? Любая коллаборация была бы полезной для двух видов спорта, это был бы крутой пиар в большей степени, конечно для регби, ввиду популярности футбола.

Хотел бы я сыграть в футбол 5 на 5 против игроков сборной России? У нас нет шансов в футболе, а футболисты, боюсь, не согласятся сыграть с нами в регби. Конечно, у нас есть техничные ребята, которые могут составить конкуренцию футболистам, я в их число не вхожу, но есть ребята, которые не отказались бы от подобного эксперимента. Это был бы прекрасный опыт и пиар и хорошее знакомство с профессиональным футболом, мы все делаем одно дело, мы предоставляем Россию на международной арене. Было бы круто, если бы у нас были более тесные отношения и связь друг с другом.

Черчесов сказал, что цель у футболистов выиграть ЧЕ по футболу, кто из нас ближе к этому? У нас немного другая ситуация, в ЧЕ есть элитный дивизион, это кубок шести наций, которые более 100 лет существуют, в который входят элитные сборные. Для нас туда вход закрыт, наш чемпионат Европы, в котором мы находится, это второй дивизион по силе в Европе. Мы в последний год неплохо готовились и выполнили большой объем работы, пройдя длинный путь. Поэтому я думаю, что мы сейчас в хорошем положении находимся, чтобы претендовать на призовые места. Могу сказать, что победа была бы венцом успеха всей нашей проделанной работы, которую мы продолжаем делать.

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Все комментарии
karnager
karnager
   211 / 835
сегодня в 20:37
Дзюба:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Мне 30+ годиков уже, и я нарцисс самовлюбленный,
Останусь в газе с кэшем навсегда!
Сантус
Сантус
   97 / 835
сегодня в 20:27
На подходе обращения капитанов сборной по шахматам и синхронному плаванию...)
волгодон 2
волгодон 2 ответил Глор кабинета
   35 / 835
сегодня в 20:27
Судя по тому, какие страшные муки испытывают современные футболисты даже от потока воздуха пролетающего мимо комара, то в регби они умерли бы через пару минут после начала.
Допинговые издержки снимания стресса в тяжкий век соцсетей)
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 835
сегодня в 20:25
Несгибаемый манекен из ясеня там "коллабируется" в лакомую кеглю)
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   515 / 835
сегодня в 20:24
Дзюба уже играл однажды в слабой команде.
Groove000
Groove000
   79 / 835
сегодня в 20:22
Вряд ли Дзюба захочет проигрывать шотландцам с космическим счетом)
Глор кабинета
Глор кабинета
   11 / 835
сегодня в 20:22
Судя по тому, какие страшные муки испытывают современные футболисты даже от потока воздуха пролетающего мимо комара, то в регби они умерли бы через пару минут после начала.
cska plus
cska plus
   2 / 835
сегодня в 20:22
Ахахах! Лучше пригласите федуна.
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