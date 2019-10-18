Шикунов: «Ментально „Ростов“ давно готов к борьбе за чемпионство»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением об амбициях ростовского клуба на чемпионство. На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку, имея в активе 26 очков. При этом у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» РПЛ такое же количество очков.

Уверен, что «Ростова» хватит до конца сезона. Если зимой команду не покинут лидеры, проблем возникнуть не должно, ведь «Ростов» уже создал себе приличный отрыв. А ментально команда давно готова к борьбе за чемпионство. Давайте не забывать, что всего три года назад она занимала второе место в РПЛ и играла в Лиге чемпионов.

Да, футболистов из того состава в «Ростове» практически не осталось, но главное - клуб получил неоценимый опыт. А сейчас состав у Карпина ничуть не хуже. И город жаждет повторения, возвращения на европейскую арену.