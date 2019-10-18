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Шикунов: «Ментально „Ростов“ давно готов к борьбе за чемпионство»

сегодня, 19:49

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением об амбициях ростовского клуба на чемпионство. На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку, имея в активе 26 очков. При этом у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» РПЛ такое же количество очков.

Уверен, что «Ростова» хватит до конца сезона. Если зимой команду не покинут лидеры, проблем возникнуть не должно, ведь «Ростов» уже создал себе приличный отрыв. А ментально команда давно готова к борьбе за чемпионство. Давайте не забывать, что всего три года назад она занимала второе место в РПЛ и играла в Лиге чемпионов.

Да, футболистов из того состава в «Ростове» практически не осталось, но главное - клуб получил неоценимый опыт. А сейчас состав у Карпина ничуть не хуже. И город жаждет повторения, возвращения на европейскую арену.

 Также о турнирной ситуации высказался нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов - один из лучших бомбардиров текущего сезона.

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Все комментарии
drug01
drug01
   86 / 835
сегодня в 20:32
Говорят.... Который год????
Остапчук 67
Остапчук 67
   327 / 835
сегодня в 20:07
Болтовня...
"Ростову" нужен тренер.
Карпин не то, что требуется клубу.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
   343 / 835
сегодня в 19:55
Ну что сказать-то? Верим! Давай Ростов - ВПЕРЁД!!!
Romkurch
Romkurch
   30 / 835
сегодня в 19:51
И спартак ментально готов, но только один раз в двадцать лет, если РФС поможет.
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 835
сегодня в 19:51
Тссс,Шикунов. Не спугни.
Верь в Валеру тише.
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